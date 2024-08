Este es el clásico de Andrea Bocelli que ahora tiene al estilo de Karol G; suena más pop

.Publicidad.

Aunque el querido tenor italiano debutó como cantante pop en 1994, con un álbum llamado Il Mare Calmo della Sera, su gran momento de fama internacional llegó dos años después con otro disco llamado Romanza. Allí estaban incluidas la famosa "Por ti volaré", y su versión en inglés mucho más exitosa llamada "Time to say goodbye", su interpretación del clásico "Caruso" y "Vivo por ella", que entonces hizo en dueto con la española Marta Sánchez, que ahora interpretarán Andrea Bocelli y Karol G.

Pero ahora parece que Andrea Bocelli, o quienes conforman su equipo de trabajo, ha decidido dar un nuevo aire a la canción que salió hace 28 años y que fue fundamental para presentar la propuesta pop del famoso tenor italiano a nivel mundial. En este contexto es que aparece la nueva versión con Karol G, quien aunque no logra equiparar el talento vocal de Sánchez, hace una versión pop que funciona muy bien para acercar la canción a nuevos públicos.

El motivo detrás de la canción es el disco de colaboraciones que Bocelli lanzaría pronto y que recibirá el nombre de Duets, en el que se esperan invitados como Ed Sheeran, Marc Anthony, Jennifer López, Gwen Stefani, Dua Lipa, el fallecido Luciano Pavarotti y Matteo Bocelli, el hijo del cantante, quien interpreta otro de los sencillos del disco, la nueva versión de "Time for say goodbye".

La lista de temas no ha sido revelada, pero vale la pena recordar que Andrea Bocelli ha popularizado canciones suyas y de otros artistas como "Bésame mucho", "The prayer", "Quizás, quizás, quizás", "La vie en rose", "Cuando me enamoro", entre muchas otras que podrían hacer parte de este nuevo disco que saldrá a fines de octubre.

¿Cómo es el video de "Vivo por ella" de Andrea Bocelli y Karol G?

Probablemente en un ánimo de no estropear la versión original en español, que sólo muestra a Andrea Bocelli en el piano y a Marta Sánchez acompañándolo, los realizadores del nuevo video decidieron juntar al tenor y a la estrella del reggaetón en un sobrio ambiente cerrado.

La nueva versión no es parecida a la original, donde la voz de Marta Sánchez era bastante perceptible; pero tampoco es una canción de pop urbano, que es lo que probablemente los seguidores de Karol G esperarían de este tipo de colaboración.

"Vivo por ella" también tiene versiones en italiano, francés, alemán e inglés, esta última se llama "Live for love" y tiene a la cantante Sharon Grand; ninguna de ellas logró ser tan inmortal como la versión hecha por Andrea Bocelli y Marta Sánchez.

