A las élites económicas y políticas no les gustó para nada el discurso del papa

A renglón seguido, el Sumo Pontífice señaló que hay quienes en vez de tender puentes construyen muros. El demonio de la foto derrama lágrimas por los migrantes venezolanos, pero construye un muro en la frontera con México para que los migrantes centroamericanos no ingresen a Estados Unidos.

Además, Donald Trump se vuelve energúmeno cuando ve a los migrantes centroamericanos porque estos no tienen petróleo, oro, gas o coltán en su territorio, y los califica de delincuentes que quieren dañar a Estados Unidos. Sin embargo, el sufrimiento y supuesto padecer de algunos venezolanos le parte el alma. Los abuelos decían que esta era caridad con uñas. No recuerdan los ciudadanos que este hipócrita separó a los hijos de los migrantes de sus padres.

El papa Francisco le dio con todo a estas élites cuando refiriéndose a Jesús dijo: “Él camina, padece en tantos rostros que sufren la indiferencia satisfecha y anestesiante de nuestra sociedad, sociedad que consume y se consume, que ignora y se ignora en el dolor de sus hermanos”.

Prosigue diciendo Francisco: “Se prolonga en el dolor oculto e indignante de quienes, en vez de solidaridad por parte de una sociedad repleta de abundancia, encuentran rechazo, dolor y miseria, y además son señalados y tratados como los portadores y responsables de todo el mal social. La pasión de tu hijo se prolonga en la resignada soledad de los ancianos que dejamos abandonados y descartados. Se prolonga en los pueblos originarios, a quienes se despoja de sus tierras, sus raíces y su cultura, silenciando y apagando toda la sabiduría que tienen y nos pueden aportar. Padre, el viacrucis de tu hijo se prolonga en el grito de nuestra madre tierra, que está herida en sus entrañas por la contaminación de sus cielos, por la esterilidad en sus campos, por la suciedad de sus aguas, y que se ve pisoteada por el desprecio y el consumo enloquecido que supera toda razón”.

Me he encontrado con personas muy disgustadas con Francisco porque no atacó al gobierno de Venezuela y no se puso del lado de Donald Trump. A estas personas les dije que entre Donald Trump y el papa existe una diferencia muy grande, porque el gobernante americano busca apoderarse de las riquezas naturales de ese país, en cambio el papa venía en busca de almas, entre ellas la de Nicolás Maduro Moros.

