El embaucador político al que lee Duque

El ahora procesado y asesor estadounidense de estrategia política sucia Roger Stone es autor del libro de cabecera que elige llevar en sus viajes Iván Duque. Según lo relató una nota de la Silla Vacía, el presidente se ilustra con la lectura de este cabildero de la entraña de Donald Trump, quien ha asesorado a distintos gobiernos desde la época de Nixon.

En el libro titulado Stone’s Rules: How to Win at Politics, Business, and Style este siniestro personaje incluye a modo de reglas, estrategias encaminadas a ganar y manipular a cualquier costo. Algunos de sus postulados como fórmula de éxito apelan al racismo y discriminación para atraer electorado bajo la consigna de que “el odio es un motivador más poderoso que el amor”. Hace parte también de sus maniobras de acción difundir calumnias de los opositores buscando la regla de “atacar, atacar, atacar y nunca defenderse” y proclama que “es mejor ser infame que nunca ser famoso”.

En el documental de Netflix Get Me Roger Stone, el propio Stone reconoce disfrutar que se genere rechazo a su cinismo y prácticas canallas, ya que eso le demuestra que es efectivo en lo que hace. ¿Es este el modelo que asesora el estilo de gobernar del presidente Iván Duque?

