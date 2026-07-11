- Las deudas con las EPS tienen contra las cuerdas a varias clínicas

Una de las instituciones de salud más reconocidas de Medellín, la Clínica León XIII, atraviesa una grave crisis financiera por deudas que superan los $320.000 millones. Al frente de la entidad, está el doctor Elmer Gaviria Rivera, quien ha debido mantener la operación de servicios médicos con recursos limitados mientras busca alternativas para garantizar la atención de los pacientes.

Actualmente, la clínica opera de manera restringida y prioriza exclusivamente las urgencias vitales y los pacientes clasificados en Triage 1 y 2. El panorama contrasta con la historia del lugar, fundado en 1950 por el entonces Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Durante décadas fue un referente de la atención médica en Medellín y Antioquia, además de convertirse en el lugar de nacimiento de miles de personas.

Gran parte de las familias de la ciudad recuerdan que el León XIII fue, durante buena parte del siglo XX, la principal maternidad de Medellín. Se estima que cerca de la mitad de los nacimientos de la época ocurrieron en sus instalaciones. Además de su importancia en obstetricia, la institución marcó un hito en la modernización y centralización de los servicios médicos para los trabajadores afiliados al Seguro Social.

El León XIII ha tenido un plan de modernización continua de sus 3 bloques principales. Sin embargo, el caso del León XIII no es aislado. En Antioquia, la Clínica Cardio VID, antes conocida como Clínica Cardiovascular Santa María, también enfrenta dificultades económicas pese a su trayectoria. En 1985 realizó el primer trasplante de corazón en Colombia y, desde entonces, ha practicado cerca de 523 procedimientos de este tipo. Su director general es el doctor Carlos Alberto Lozano Muñetón.

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Además, la crisis afecta a numerosas instituciones del país. Alrededor de 15 clínicas y hospitales han cerrado servicios debido a la falta de liquidez provocada por las millonarias deudas de las EPS. Entre ellas figuran la Clínica Infantil Colsubsidio, Clínica Medical, Liga Colombiana contra el Cáncer, Clínica Juan N. Corpas, Hospital San Rafael, Clínica Cardio VID, Bello Salud, Clínica Somer, Clínica del Prado, Hospital Regional de Sogamoso, Clínica San José de Cúcuta y Hospital San Rafael de Pasto.

Otro caso representativo es el de la Clínica Juan N. Corpas, fundada el 30 de marzo de 1976. La institución enfrenta una cartera cercana a los $35.000 millones, situación que la ha obligado a reducir parte de los servicios de atención. A pesar de ello, continúa prestando servicios de urgencias, hospitalización, consulta externa y apoyo diagnóstico.

La institución médica es dirigida por el médico Juan Carlos Vera, gerente general, quien también enfrenta el desafío de sostener la atención en medio de una de las mayores crisis del sector salud en Colombia.

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