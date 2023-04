Parece que al reality no le importa invadir la privacidad de sus participantes con tal de mantener el rating. Sin embargo, solo están logrando que los odien

.Publicidad.

Los realities shows en Colombia son uno de los programas con mayor acogida, las diferentes experiencias y competiciones que viven los participantes frente a cámara, han logrado capturar el interés de los televidentes. Por estos días, ‘Desafío, The Box’ del canal Caracol, es una de las producciones, de este tipo, que lidera el rating en el país. A pesar de esto, no les podría estar lloviendo más críticas.

El programa de competiciones físicas de Caracol, no tiene ningún tipo de problema con mostrar a los participantes en ropa interior o realizando actividades íntimas, como bañarse. Estas escenas que diariamente son transmitidas, en lo que se supone es un horario familiar, ha llegado a incomodar a muchos televidentes.

-Publicidad.-

Vea también: El fracaso en el que Caracol convirtió a RBD

En una de las más recientes publicaciones de Caracol, en Instagram, sobre el ‘Desafió, The Box’, se puede ver a una pareja de participantes recostados en una cama, conversando y dandose muestra de afecto, mientras los demás concursantes duermen. Allí muchos de las personas que son seguidoras del programa, mostraron su inconformidad con este tipo de escenas.

Publicidad.

“Van al desafío a quedarse de los castigos y a conseguir novio en vez de competir como le llamamos protagonistas de novela?”, “Esto se volvió pornografía. Caracol TV. Canal pornográfico en muy poco tiempo.”, “No entiendo por qué pasan esas cosas y en público. Qué decepción”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)

Además en el programa ‘Doble Vía’, el cual se encarga de mostrar las quejas y sugerencias de quienes ven Caracol, se aseguró que el reality no está considerando que la hora en que es transmitido, muchos menores de edad sintonizan el canal.

“A mi hijo le gusta por las pruebas. Pero a veces le restrinjo ver este programa porque me parece que no es apto que él vea este tipo de imágenes. Si es un programa editado, no entiendo la necesidad de los editores de mostrar estos momentos en los que están en ropa interior”, dijo una televidente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Caracol Televisión (@caracoltv)