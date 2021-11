Las consolas piratas que marcaron la infancia de los colombianos

.Publicidad.

Las consolas de videojuegos se mantienen más vigentes que nunca y cada que alguna gran marca anuncia la renovación de ellas es un acontecimiento casi mundial. Actualmente la PlayStation 5, el Nintendo Switch y la Xbox Series X son las de última generación de las tres grandes marcas (Sony, Nintendo y Microsoft), pero muchos años antes estas mismas empresas ya tenían fuerte presencia en Colombia. Sin embargo, los altos precios de algunas de ellas o la poca capacidad adquisitiva en el país hizo que muchos voltearan a ver ciertas alternativas mucho más baratas: las consolas piratas. Aquí algunas de las más icónicas:

Family

Los populares Family de los años 90 son la marca por excelencia de los colombianos nacidos en los años 80. La consola original que dio pie a toda esta fue el Famicom o NES de Nintendo, pero alrededor del mundo se difundieron miles de consolas genéricas casi idénticas a esta. Claramente no contaba con las licencias de juego que tenía la original de Nintendo, pero fue tan difundida en todo el mundo y en Colombia que hasta se llegaba a confundir con la NES original. Un ícono que enamoró a los niños colombianos de antes.

PolyStation

El Poly es tal vez la versión pirata por excelencia y más reconocida a nivel casi mundial. Su popularidad llegó por su parecido tanto en nombre como en forma a la primera versión del PlayStation y muchos la recuerdan con cariño. Su línea pirata fue tan exitosa que incluso existe el PolyStation 2 y PolyStation 3. Actualmente todavía se puede conseguir por unos $50.000 en internet.

NanicaStation GS4

¡Orgullosamente colombiana! En los tiempos actuales tal vez la consola que más poseen los colombianos es la Play 4. La más exitosa en la historia de Sony no podía faltar por ser pirateada y fue en Colombia que nació la NanicaStation GS4. No la PS4 sino GS4. Controles y consola casi idénticas a la original, no lo era así en juegos ya que allí se podían jugar clásicos como Pac-Man. Incluso tenían una propia página de internet: nanicastation.com.co.

Chintendo Wii

Una de las consolas que apostó por primera vez a controles inalámbricos fue el Nintendo Wii. Pese a ser muy popular en su inicio, a largo plazo fue un fracaso comparada con su competencia de la época, El Xbox 360 y el PlayStation 3. Sin embargo esto no evitó que fuera pirateada y así nació la Chintendo Wii, idéntica en forma pero que también fue fracaso en ventas comparado con el Poly y el Family.

PX-3600

¿A alguien se le hace familiar el diseño? Vista muy de lejos esa gran X en color verde la hace parecida al Xbox de primera generación, aunque el diseño general también parece el de un PlayStation 3. Esta mezcla de ambas consolas dio cabida a la PX-3600, que contaba con 101 juegos ya grabados en la consola.