- Dos poderosas empresas extrajeras aplastaron un negocio de chorizos que quería usar el nombre de Don Julio

Los Calleja dueños del Éxito se juntaron con los ingleses de Diageo propietarios de la famosa marca y juntos se le travesaron al negocio de un paisa en Risaralda

El negocio de chorizos administrado por Julio Cesar González en Santa Rosa de Cabal iba viento en popa con el nombre de Don Julio hasta que se percató el dueño del Éxito. Carlos Calleja puso a toda su batería jurídica a funcionar, con el objetivo de prohibirle usar el nombre del famoso tequila que ellos distribuyen en Colombia. Le hicieron saber a los dueños de la marca, los ingleses de Diageo, y juntos entraron al ataque. Los extranjeros llegaron hasta la Súper Intendencia de Industria y Comercio y denunciaron el uso del nombre.

La valiosa marca de tequila nació en México profundo. Un humilde campesino, quien se llamaba Julio González- Frausto, logró producir de los cultivos de agave, uno de los mejores tequilas del mundo. Para materializar el proyecto su tequila tendría más tiempo de destilación, sus agaves crecieran sanos por tener buen espacio entre ellos, habría un cuidado absoluto a la hora de elaborar el líquido y un empaque inolvidable. En efecto, el esmero dio resultados, los clientes para la sed solo quería Don Julio.

Para 2012 muere Julio González-Frausto Estrada, tres años después la multinacional británica Diageo, ceo actual Nik Jhangiani, adquirió el 100% de Tequila Don Julio, S.A. de C.V., que es la empresa con todos los derechos sobre el tequila Don Julio. Los británicos defienden con uñas y dientes cualquier nombre parecido al tequila, en cualquier lugar del mundo. En Colombia, por ejemplo, reaccionaron de forma inmediata cuando los Calleja les contaron de un negocio de Risaralda que tenía el nombre Don Julio.

Marcas enfrentadas

Tanto para los juristas del Éxito, director ejecutivo Carlos Calleja, como los de Diageo, los clientes se podían confundir: los nombres son idénticos y sus eslóganes no difieren tanto, en consecuencia, los clientes podrían hacer asociaciones involuntarias, cuando no es el caso son mundos independientes. En respuesta a los argumentos de los británicos, los de Risaralda señalaron: existen suficientes diferencias como para evitar cualquier malentendido. Una vez, los funcionarios de la Superintendencia de Industria y Comercio escucharon las partes y tomaron una decisión.

La SIC, en primera instancia, negó el registro de Don Julio, de Risaralda. Dando la razón a los salvadoreños y británicos.

Vea también: La paisa que le ganó a la poderosa Carolina Herrera y se quedó con su marca Karla Herrera

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.