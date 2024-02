Estas son las ciudades de Colombia donde subió más el arriendo en 2024

.Publicidad.

En Colombia es muy común vivir en arriendo, de hecho, según varias entidades, cerca del 40,2 por ciento de los colombianos viven en arriendo, lo que representa una cifra aproximada de 17 millones de personas. El acumulado de la inflación en 2023 fue del 9,23%, por lo que el precio de los arriendos tenía que subir máximo ese porcentaje en el país. Sin embargo, hubo ciudades donde el precio del arriendo quedó muy caro y aquí le contamos cuáles son.

De acuerdo con el índice de arrendamiento, los cánones de alquiler han experimentado un notable incremento del 11,5 % para apartamentos y del 11,3 % para casas. No obstante, el valor se sube cuando se cumpla el primer año de contrato, no de forma instantánea con el inicio de 2024. En este orden de ideas tenga en cuanta que los aumentos presentados a continuación en algunos casos no serán inmediatos.

..Publicidad..

Los precios del alquiler en Colombia siguen aumentando. En noviembre de 2023, las ciudades Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín experimentaron incrementos anuales superiores al 11% en los cánones de arrendamiento tanto para casas como para apartamentos. Cartagena, por su parte, mostró un aumento menor, con un 10,2% en casas y un 9,7% en apartamentos.

...Publicidad...

En comparación con el mes anterior, los precios de los alquileres aumentaron en más del 1 % en ciudades como Bogotá, Cali y Medellín en el caso de las casas, y en Barranquilla y Cartagena en el caso de los apartamentos.

....Publicidad....

| Ver también: Arriendo en 2024: esto es lo máximo que le pueden subir