Las cinco peores peleas que han tenido Claudia López y Petro

La construcción del Metro de Bogotá elevado o subterráneo, subterráneo o elevado, tiene enfrentados a la alcaldesa Claudia López y Petro en este momento. No es el primera ni será la última pelea durante los días previos a la visita de Estado del Presidente a China el próximo 25 de octubre.

La alcaldesa Claudia López defiende con uñas y dientes la idea de seguir avanzando en la obra como está contratada desde el gobierno de Enrique Peñalosa. Por eso, cuando la Embajada de China en Colombia informó que nadie había negado una reunión entre los presidentes Gustavo Petro y Xin Jinping para hablar sobre el Metro, López explotó.

Durante los actos del Día Mundial del Hábitat y después de que la Procuraduría abrió indagación preliminar a la mandataria y a su esposa la senadora Angélica Lozano por presuntas irregularidades y supuestos sobornos pagados a la empresa contratista de China encargada de la construcción del Metro, Claudia López llamó “caudillito” al Jefe de Estado.

Reventada por los continuos frenos que el presidente Gustavo Petro le ha puesto al Metro de Bogotá porque quiere que sea subterráneo, López continuó manifestando su punto de vista en forma vehemente contra quienes, según ella, la han difamado por defender la obra que Bogotá está esperando desde hace 60 años.

“La primera Línea del Metro me ha costado sangre, sudor y lágrimas. A mí que me ha denunciado la guerrilla por denunciarlos, los políticos corruptos por denunciarlos, los paramilitares por denunciarlos, nunca en mi vida me habían acosado y difamado tanto por defender el Metro de Bogotá, nunca. Y a mí me han amenazado corruptos de calibre, y guerrilleros y paramilitares armados hasta los dientes”.

Para perjuicio de todos, esta no es la primera vez que Petro y López se enzarzan en una pelea, pese a que, en algún momento, Claudia López apoyó sin restricciones al mandatario en plena campaña presidencial.

En la primera reunión que ambos sostuvieron, la Alcaldesa estaba plenamente emocionada y lo abrazo, pero la luna de miel duró poco y se atravesaron estas disputas:

El Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas, una iniciativa que buscaba descontaminar el 70 % del río Bogotá, encontró resistencia por parte del Gobierno Nacional.

Las trabas no desaparecieron allí. El proyecto del Regiotram también tuvo dificultades y trabas en materia de licencia ambiental y que Claudia López le atribuyó a la falta de voluntad de Petro.

Un problema grave de Bogotá son los trancones. Es una de las capitales más congestionadas del mundo. Necesita ampliar la Avenida Boyacá, pero la obra atraviesa la reserva Van der Hammen y el Gobierno Nacional no ha dado los permisos requeridos.

Para profundizar las tensiones entre los dos mandatarios, el gobierno de Petro decidió dejar en el aire a 161.000 hogares en el Distrito Capital que dependían del Ingreso Solidario desde la pandemia.

A todo esto, se suma el ambiente electoral. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, ha hecho énfasis en que, si llega a ganar, no haría el Metro con tramo elevado, sino subterráneo.

Esta fue la reacción de la Alcaldesa en el Congreso de Hábitat que abre un nuevo capítulo en la historia de confrontaciones entre Claudia López y Gustavo Petro: