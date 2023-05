Uno de los grandes dolores que viven las personas en Bogotá, más allá de la inseguridad, las insólitas situaciones del transporte público de la ciudad y un sin fin de particularidades, son las baldosas sueltas de las calles. Muchos son los que han sido “víctimas” de los incómodos escupitajos o salpicaduras de agua, sin embargo, también han representado la causa de algunos accidentes.

En redes sociales, se han hecho virales algunas imágenes de estas losas sueltas con marcas de color rojo y encima, unas equis negras. Muchas personas lo han comparado con el juego de buscaminas.

En juego se debía hacer clic sobre unas casillas sin reventar una bomba, para saber qué áreas se creía estaban minadas.

La iniciativa liderada por algunos habitantes de Bogotá, ha generado todo tipo de reacciones, entre las que se destacan las de quienes la aplauden, pero también las de aquellos que se burlan. Incluso han llegado a asegurar que es lo más tercermundista que han visto.

“Buscaminas live action”, “que tan tercermundista tengo que ser para ya saber cuáles no pisar, ya es instinto natural”, “Cómo hace la gente que se quejan que Bogotá es gris y aburrida, si hasta tienen su propio buscaminas real”, “Jajajajaja no sé si caminar o jugar buscaminas”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Paisas be like “amo ir a Bogotá, amo Masa y Chapi, so aesthetic” Bitch, eso no es Bogotá, Bogotá es alegrarse porque alguien pintó esto pa avisar cuales baldosas son escupideras mientras caminas, lo más innovador que he visto aquí. pic.twitter.com/T9xrz4rBHv

— La Nea Elegante (@laneaelegante) May 3, 2023