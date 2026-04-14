- Las 5 ciudades más baratas para poder vivir en Colombia con servicios públicos baratos y arriendos asequibles

El DANE reveló las ciudades con menor inflación en marzo de 2026, donde arriendos y servicios dan un respiro al bolsillo

Tener una buena economía en casa se volvió una prioridad para muchas familias colombianas, especialmente en medio del aumento en el costo de vida que golpea a varias ciudades del país. Sin embargo, hay una forma clara de medir dónde resulta más barato vivir: el comportamiento del IPC. Con base en las variaciones registradas en 2026, es posible identificar cuáles son las ciudades más baratas o que están ofreciendo un respiro en gastos como arriendo y servicios públicos, dos de los rubros que más pesan en el bolsillo.

Estas son las 5 ciudades más baratas para vivir en Colombia

De acuerdo con el más reciente informe del DANE, las ciudades con menor variación mensual del IPC durante marzo están, en su mayoría, en la región Caribe. Allí aparecen Riohacha y Barranquilla, ambas con una variación del 0,19%, ubicándose como las más estables del país en términos de inflación para ese periodo.

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En el caso de Riohacha, el comportamiento se explica en gran parte por una reducción en los precios de los arriendos, aunque hubo un leve incremento en el costo de la electricidad. Barranquilla, por su parte, mantiene ese mismo nivel de variación, lo que la posiciona como una de las ciudades con menor presión inflacionaria en el país.

A estas se suma Montería, que registró una variación del 0,45%. Aunque no lidera el listado, se mantiene entre las ciudades con menor inflación, especialmente en la región Caribe. Más arriba aparece Santa Marta con 0,47%, consolidándose como una de las más estables en el comportamiento de precios durante el mes.

El grupo lo completa Valledupar, con una variación del 0,51%, también entre las más bajas del país. Aunque no lidera el ranking, sí se mantiene por debajo del promedio nacional, lo que la convierte en una alternativa más favorable frente a otras ciudades.

Valledupar. Foto: Wikimedia.

El panorama deja claro que varias ciudades de la costa Caribe están marcando la diferencia en términos de costo de vida, al menos en lo que respecta al comportamiento reciente de la inflación. Un dato que no es menor para quienes están pensando en mudarse o ajustar sus gastos.

Las ciudades donde vivir es más caro

En contraste, hay otras ciudades donde la presión sobre el bolsillo sigue siendo más alta. Según el mismo informe del DANE, Ibagué encabeza la lista con la variación mensual más alta del país, alcanzando el 0,99%. Un incremento que se siente principalmente en arriendos y servicios.

Ibagué.

A esta se suman Medellín y Bogotá, donde el costo de vida sigue siendo más elevado, especialmente en vivienda y servicios básicos. Son ciudades con mayor dinámica económica, pero también con una presión constante sobre los precios.

En un país tan diverso como Colombia, estas diferencias terminan marcando la calidad de vida de sus habitantes. Mientras unas ciudades ofrecen un respiro, otras obligan a hacer ajustes cada vez más estrictos en el presupuesto mensual.

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