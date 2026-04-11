- El día en que un presidente de Colombia le dijo no a un Mundial de fútbol, teniendo ya sede en la mano

Las exigencias de la FIFA y el tenso momento que vivía el país, llevaron a Belisario Betancur a darle un no histórico a la institución que aún retumba en el país

En medio de una Colombia golpeada por la violencia, el auge del narcotráfico y los intentos por construir un camino hacia la paz, el recién posesionado presidente Belisario Betancur tomó una decisión que marcaría para siempre la historia del país. En un discurso transmitido por radio y televisión, lanzó una frase que dio la vuelta al mundo: Colombia no tenía tiempo para atender “las extravagancias” de la FIFA. Con esas palabras, el país renunció a organizar el Mundial de fútbol de 1986 y se convirtió, hasta hoy, en el único que ha rechazado una Copa del Mundo.

Pero detrás de esa decisión hay una historia que mezcla ambición, orgullo, ilusión y una dura dosis de realidad. El sueño de traer el Mundial a Colombia tuvo nombre propio: Alfonso Senior. El fundador de Millonarios FC no solo había revolucionado el fútbol local con la época dorada del equipo, sino que también soñaba con poner al país en la vitrina internacional.

El icónico Alfonso Senior pateando el balón

Su objetivo no era menor. No se trataba únicamente de impulsar a la Selección Colombia, sino de ubicar al país al nivel de otras naciones que ya habían sido anfitrionas del torneo más importante del fútbol. Senior, que había sido presidente de la Federación Colombiana de Fútbol en dos periodos (1964-1971 y 1973-1982), logró consolidar relaciones clave dentro del máximo organismo del fútbol mundial.

João Havelange, el presidente de la FIFA que le dio el Mundial del 86 a Colombia. Foto: Conmebol.

Fue así como, en 1974, consiguió convencer a João Havelange, recién llegado a la presidencia de la FIFA, de enviar una comisión a Colombia. Delegados recorrieron ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, evaluando las condiciones del país. Contra todo pronóstico, el interés y la disposición mostrada por Colombia terminaron inclinando la balanza.

El 9 de junio de ese año, la noticia se hizo oficial: Colombia sería la sede del Mundial de 1986. La reacción fue inmediata. El país celebró como si ya hubiera ganado el trofeo. Era un momento de orgullo nacional. El entonces presidente Misael Pastrana no ocultó su entusiasmo y aseguró que el país había demostrado que, cuando se proponía algo, podía lograrlo.

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Sin embargo, la euforia no tardó en desvanecerse. Lo que parecía una oportunidad histórica empezó a mostrar su lado más complejo. Colombia atravesaba una realidad muy distinta a la de otros países organizadores: problemas de orden público, limitaciones económicas y una infraestructura aún incipiente para un evento de esa magnitud.

El día que Belisario Betancur le dijo que no a la FIFA para el Mundial del 86

Tras el gobierno de Pastrana, llegó Julio César Turbay, quien intentó mantener vivo el sueño. Durante su mandato impulsó la construcción del estadio Metropolitano de Barranquilla, una de las pocas obras que sí se materializó, y creó la Corporación Colombia-86, con la que buscaba reunir recursos del sector privado para financiar el evento.

Aunque el Metropolitano fue una promesa del gobierno de Turbay, se encontraba en su fase final de construcción en 1985. Foto: Archico Histórico del Atlántico.

Pero el respaldo nunca fue suficiente. Los grandes grupos económicos, como los Santo Domingo o el Grupo Grancolombiano, no se comprometieron con la magnitud que requería el proyecto. Mientras tanto, la FIFA comenzaba a inquietarse por la lentitud en los avances y la falta de claridad en la financiación.

La presión aumentó cuando el organismo internacional presentó un pliego de exigencias que, para muchos, era completamente desproporcionado. Colombia debía construir 12 estadios, de los cuales al menos seis debían tener capacidad para 40.000 espectadores, cuatro para más de 60.000 y dos para 80.000. A esto se sumaban carreteras, redes ferroviarias para conectar las sedes, aeropuertos aptos para aviones tipo jet en cada ciudad, flotas de limusinas para directivos y el congelamiento de tarifas hoteleras desde enero de 1986.

En la práctica, el país debía transformarse por completo en un tiempo muy corto. Muchos llegaron a cuestionar si quienes diseñaron esas exigencias conocían realmente la geografía y la situación de Colombia. Mientras tanto, el país enfrentaba un escenario interno cada vez más complejo, con el crecimiento de los carteles del narcotráfico y el recrudecimiento del conflicto armado.

A esto se sumaba el golpe deportivo: la Selección Colombia no logró clasificar al Mundial de 1982, lo que debilitó aún más el entusiasmo y el respaldo internacional al proyecto. El sueño comenzaba a desmoronarse.

Belisario Betancur.

Los rumores crecían. Era cada vez más evidente que Colombia no podría cumplir con las condiciones. La FIFA fijó un plazo para recibir una respuesta oficial, pero Belisario Betancur se adelantó.

El 25 de octubre de 1982, en un mensaje transmitido a todo el país, tomó una decisión que cambiaría la historia. Fue claro y directo: Colombia tenía prioridades más urgentes. El Mundial, dijo, debía servir al país y no el país al Mundial. En otras palabras, no estaba dispuesto a comprometer recursos y esfuerzos en un evento que, en ese contexto, resultaba inviable.

La decisión generó reacciones divididas. Para algunos, fue una oportunidad perdida; para otros, un acto de responsabilidad. Lo cierto es que marcó un precedente único en la historia del fútbol mundial.

El país se quedó sin Mundial. El técnico Gabriel Ochoa Uribe había prometido clasificar a la Selección Colombia para mitigar el golpe, pero no lo logró. Un partido ante Paraguay selló la eliminación y cerró un capítulo que dejó más preguntas que respuestas.

La FIFA actuó con rapidez y encontró en México al reemplazo ideal, que terminaría organizando el torneo. Colombia, por su parte, quedó marcada como el único país que se atrevió a decirle no a la Copa del Mundo.

Con el paso de los años, esa decisión ha sido vista con otros ojos. Más que una renuncia, muchos la entienden como un acto de realismo en medio de una de las épocas más complejas del país. Un momento en el que, más allá del fútbol, Colombia tenía otras urgencias que atender.

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