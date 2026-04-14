- En cuánto quedaron los sueldos de los alcaldes que más ganan en el país y quiénes son

El incremento en el salario del 7% para funcionarios cobijó a los mandatarios de Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, que queda cerca de los 30 millones

El aumento salarial decretado por el Gobierno nacional para 2026 no solo impacta a los funcionarios de las entidades públicas del orden nacional. También alcanza a quienes administran las ciudades y municipios del país. Los alcaldes y gobernadores de Colombia entran en el grupo de servidores públicos cobijados por el incremento del 7%, una decisión que ya había sido acordada desde abril de 2025 en la Mesa de Negociación del Sector Público.

El decreto, firmado por el presidente Gustavo Petro, junto con el ministro de Hacienda y la dirección de Función Pública, estableció además que el ajuste tiene efecto retroactivo. Esto significa que el aumento debe reflejarse desde enero de 2026, con pagos que compensen los meses ya transcurridos del año.

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En Colombia, los municipios no son iguales en tamaño ni en capacidad financiera. Por eso, el sistema los clasifica en categorías que van desde la especial hasta la sexta. En la parte más alta de esa escala están los municipios de categoría especial, aquellos con más de 500.001 habitantes y mayores recursos. Allí se ubican las principales ciudades del país, y sus mandatarios son quienes reciben los salarios más altos dentro del sistema. Para 2026, con el ajuste aplicado, esos alcaldes alcanzan una remuneración cercana a los 27.500.000 pesos mensuales.

En ese grupo aparecen nombres conocidos de la política local. Carlos Fernando Galán en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín, Alejandro Eder en Cali y Alejandro Char en Barranquilla encabezan ese listado. A ellos se suma Cristián Portilla, quien asumió el cargo tras la salida de Jaime Andrés Beltrán, luego de que el Consejo de Estado decretara su destitución por doble militancia. Todos ellos quedan ubicados en el nivel salarial más alto entre los alcaldes del país.

Pero esa cifra no es representativa de la mayoría. A medida que disminuye el tamaño de los municipios, también lo hace el salario de sus mandatarios. En las ciudades clasificadas en primera categoría, con poblaciones entre 100.001 y 500.000 habitantes, los alcaldes reciben alrededor de 23.300.000 pesos mensuales. En la segunda categoría, donde se agrupan municipios de entre 50.001 y 100.000 habitantes, los ingresos bajan a cerca de 16.800.000 pesos.

La tendencia continúa en los niveles siguientes. En los municipios de tercera categoría, con poblaciones entre 30.001 y 50.000 habitantes, los alcaldes perciben cerca de 13.500.000 pesos. En la cuarta categoría, con territorios de entre 20.001 y 30.000 habitantes, la cifra se ubica alrededor de los 11.300.000 pesos. Para la quinta categoría, correspondiente a municipios de entre 10.001 y 20.000 habitantes, el salario ronda los 9.100.000 pesos mensuales.

En la base de la escala están los municipios de sexta categoría, aquellos con menos de 10.000 habitantes y recursos más limitados. Allí, los alcaldes reciben aproximadamente 6.800.000 pesos al mes. Se trata del nivel más bajo dentro del sistema, pero también del más numeroso: cerca del 85% de los municipios del país pertenecen a esta categoría, lo que evidencia la marcada diferencia entre las grandes ciudades y la mayoría del territorio nacional.

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