Estas son las 5 canciones más recordadas de Luis Egurrola; compositor fallecido detrás de Diomedes y más

El lunes 16 de septiembre, en horario de la mañana, el Instituto Cardiovascular de Valledupar anunció el fallecimiento del cantante y compositor vallenato Luis Egurrola, famoso por haber hecho canciones para Diomedes Díaz, Silvestre Dangond, Los Diablitos o Pipe Peláez, entre muchas estrellas más y quien estaba internado en ese hospital desde hacía dos semanas. Luis Egurrola, ganador de varios premios vallenatos, compositor muy querido en la costa y hermano de la exreina María Teresa Egurrola, se va dejando un notable legado.

Tras la noticia de su partida, ha sido reconocido por personajes de este género musical como el mánager de Elder Dayán Díaz, Carlos Bloom (exmánager de Silvestre).

El músico fue internado luego de sentirse mal por una neumonía, razón por la que el personal del hospital tuvo que operarlo inmediatamente de su pulmón izquierdo. De acuerdo al médico Carlos Segnini, el estado del músico era estable, pero infortunadamente en las últimas horas sufrió un paro cardiorrespiratorio, en el que no fue posible reanimarlo.

Estas son las cinco canciones más emblemáticas del músico para recordarlo:

"Al final del sendero", el requiem que cantó Diomedes Díaz

"Al final del sendero" de Luis Egurrola e inmortalizada por Diomedes Díaz, es una canción que habla de un romance fallido, en el que el hombre de la relación se termina suicidando después de una ruptura. Fue escuchando esta historia que el compositor se inspiró para escribir versos como: "ella nunca le pudo entregar lo que estaba pidiendo, un poquito de cariño, así fuera un instante", que ahora son clásicos en el vallenato colombiano.

También hizo uno de los mayores éxitos de Silvestre, "Loco paranoíco"

Hace dos años, en una entrevista con el periodista costeño Jorge Cura, cuenta cómo esta canción nació de una discusión con su esposa, en la que ella insistía con que él le estaba mintiendo al responderle sobre el lugar donde estaba. A partir de eso dice que le comenzaron a ocurrir frases como "tu quieres mi fidelidad, yo busco mi tranquilidad; pero olvídate reina de Loco paranoíco no me has de tildar".

La canción que se escribió con los dientes, "Cómo te olvido"

En alguna ocasión Egurrola también contó que cuando se le vino la inspiración para escribir "Cómo te olvido", sólo tenía un pedazo de cartón y un lápiz sin punta. Así que tuvo que sacársela con los dientes, para poder escribir con ese Prismacolor verde frases como "no le hice caso al corazón, eran ciegos mis pasos", que fueron inmortalizados en la voz de Rafael Orozco.

Una aventura más, la canción que habla del dolor de una partida amorosa

La canción que ha sido cantada tanto por Jorge Oñate como por Felipe Peláez, habla de la ruptura y la libertad y tiene frases como "yo pensé que en tus ojos tan lindos había eternidad (...) te elevaron tus alas al sol", que podrían dejar la idea en el oyente de que se está haciendo un paralelo entre la muerte de una relación y el fin de una vida.

El primer éxito de Luis Egurrola, gracias a Diomedes

"Ven conmigo" fue la primera canción del maestro que grabó Diomedes Díaz, pero también su primer gran éxito y nació luego de que ambos se conocieran en un estudio de grabación. Ese día el compositor se asustó y echó una moneda al aire para que esta le dijera si era prudente o no buscar a El Cacique. La moneda le dio la negativa, pero él fue igual a verlo. Así nació el primero de muchos grandes éxitos del compositor de San Juan del Cesar que falleció en una mañana septembrina.