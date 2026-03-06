Las 5 campañas con las que algunos políticos han hecho el ridículo en plena temporada electoral en Colombia

El video de Karina Rincón imitando a Ángela Aguilar se sumó a campañas virales como la vaquera sensual de Baquero y la Piedad Córdoba estilo Star Wars

En temporada electoral, los políticos compiten por votos, pero también por atención. Con cientos de aspirantes intentando destacar en medio de vallas, cuñas y redes sociales, algunos equipos de campaña han optado por estrategias poco convencionales para hacerse notar. El resultado, en varios casos, ha sido una viralidad inmediata y millones de reproducciones en redes. La más reciente protagonista de esta tendencia es la candidata a la Cámara por Bogotá, Karina Rincón.

Rincón decidió lanzar su campaña con una adaptación musical inspirada en la cantante mexicana Ángela Aguilar. En el video aparece con un vestuario y estética similares a los de la artista y modifica la letra de Dime cómo quieres, canción interpretada originalmente por Christian Nodal junto a Aguilar.

En la grabación, difundida principalmente en TikTok e Instagram, canta: “Te aviso desde ahorita que yo no soy Angelita, soy Karina Cámara por Bogotá”. Mientras entona el mensaje, menciona su número en el tarjetón y el eslogan de campaña, una fórmula que en pocas horas logró multiplicar comentarios, reacciones y compartidos.

El taxi de Carlos Fernando Galán

En 2019, durante la carrera por la Alcaldía de Bogotá, el entonces candidato Carlos Fernando Galán apareció en un video acompañado por Ángela Garzón, una de las caras frescas del uribismo ese año.

La pieza mostraba a Garzón tomando un taxi, y al abrir la puerta apareció Galán personificando a un taxista. El video termina con ambos políticos invitándose mutuamente a iniciar su viaje hacia el Palacio Liévano.

La ‘vaquera’ de Baquero

Cinco años antes, en las elecciones legislativas de 2014, el candidato Germán Baquero, de Cambio Radical, apostó por una estrategia que también llamó la atención. El video promocional mostraba a una mujer vestida de vaquera que bailaba mientras presentaba la candidatura del aspirante al Congreso por el Meta.

La pieza mezclaba música, coreografía y referencias al apellido del candidato. La escena incluía además otra secuencia en la que la modelo aparecía caracterizada como enfermera dentro de un consultorio.

‘La loca de las naranjas’ de Óscar Iván Zuluaga

Ese mismo año, durante la campaña presidencial, otro video circuló ampliamente en redes y noticieros. En la grabación aparecía una mujer relatando su historia personal mientras defendía al candidato del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga.

El clip, conocido popularmente como “la loca de las naranjas”, se viralizó rápidamente. El testimonio buscaba ilustrar las dificultades económicas de una familia colombiana y la esperanza depositada en el candidato presidencial; aunque su mensaje terminó recibiendo burlas en redes sociales.

Piedad Córdoba: ‘la última Jedi’

En 2017, a las puertas de la campaña para las presidenciales de 2018 y con el boom de Star Wars nuevamente en auge, la entonces senadora Piedad Córdoba también protagonizó una pieza audiovisual que llamó la atención. En el video aparecía caracterizada como un personaje inspirado en el universo de ciencia ficción que luchaba simbólicamente contra la corrupción y las mafias.

La producción imitaba escenas de la saga mientras la dirigente hablaba de justicia social y cambio político.

Así, entre imitaciones musicales, recreaciones de películas y mujeres gritando con naranjas en las manos, la política colombiana ha demostrado que “todo vale” cuando se trata de recolectar votos para llegar a los altos puestos del país.

