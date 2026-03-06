Descuentos, medio día de trabajo y otros beneficios que puede obtener con el certificado de votación

Quienes voten en las elecciones del 8 de marzo tienen facilidades para sacar el pasaporte, libreta militar, becas universitarias, entre otros

Como cada jornada electoral, el certificado se convertirá, luego de las elecciones del 8 de marzo, en un documento que abrirá la puerta a descuentos, ventajas académicas y beneficios administrativos para quienes ejerzan su derecho en las urnas.

Según la Registraduría Nacional del Estado Civil, este documento es una constancia oficial que certifica que un ciudadano ejerció su derecho al voto. Se trata de un instrumento público firmado por las autoridades electorales que confirma la participación del ciudadano en una jornada de votación.

Aunque uno de los incentivos más conocidos es la media jornada de descanso compensatorio remunerado, el certificado electoral otorga otros beneficios que impactan directamente en gastos cotidianos y oportunidades académicas o laborales.

Certificado electoral: beneficios y descuentos para quienes voten

Uno de los beneficios más utilizados es el 10 % de descuento en el costo de duplicados de la cédula de ciudadanía a partir del segundo duplicado. Mismo descuento se puede obtener en la expedición del pasaporte colombiano, “que se solicite durante los 4 años siguientes a la votación, por una sola vez”, añade la entidad.

El certificado también permite un descuento del 10 % en el valor de la matrícula para estudiantes de instituciones oficiales de educación superior, una medida que busca incentivar la participación democrática entre los jóvenes universitarios.

En trámites administrativos, el documento igualmente otorga rebajas del 10 % en la expedición inicial y duplicados de la libreta militar, así como descuentos en el trámite o renovación del certificado judicial.

Los beneficios no se limitan a descuentos. El certificado electoral también funciona como criterio de prioridad en procesos académicos y laborales. En caso de empate en puntajes de admisión a instituciones de educación superior, se dará preferencia a quienes hayan votado.

La misma condición aplica en otros escenarios. Los ciudadanos que hayan ejercido su derecho al voto pueden tener prioridad en la adjudicación de becas educativas, subsidios de vivienda o acceso a predios rurales ofrecidos por el Estado.

En el ámbito laboral, el certificado también puede marcar diferencia. En concursos de carrera administrativa, si dos aspirantes obtienen el mismo puntaje, se prioriza al que haya votado.

Incluso tiene impacto en el servicio militar. Los soldados bachilleres o auxiliares de la Policía pueden obtener una reducción de un mes en su servicio, mientras que los soldados campesinos o regulares pueden reducirlo en dos meses.

Por eso, más allá de cumplir con un deber ciudadano, participar en las urnas también deja un registro que puede ser útil para distintas diligencias en el país.

