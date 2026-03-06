- La empresa de casi 200 buses que manejan solo mujeres se volvió un ejemplo de transporte en Bogotá y dio ganancias

La Rolita nació en la alcaldía de Claudia López, ha soportado todo tipo de embates y a pesar de eso hizo récord de no accidentes y dio 7 mil millones de utilidades

Después de cuatro años de constituida, la Empresa de Transporte Público de Bogotá, integrada por una flota de 195 buses 100 % eléctrica (0 emisiones), sigue siendo una transportadora rentable para la ciudad, a pesar de las dudas sobre su desempeño financiero que se plantearon al momento de iniciar operaciones en 2021.

La gestión operacional de la Rolita, que la consolida en la ciudad como un referente de movilidad segura, eficiente y sostenible, presentó un logro muy significativo: 12 meses sin registrar accidente de tránsito con muertes. Lo anterior demuestra que el transporte público puede combinar seguridad, rentabilidad e impacto social. Este resultado se logró con la implementación de iniciativas de alertas tempranas de seguridad vial, capacitación continua a las conductoras y conductores y monitoreo constante de la operación.

Los números no mienten

En materia financiera, la empresa reportó un balance positivo al presentar una utilidad operacional por encima de los $ 12.000 millones, y una utilidad neta que superó los $ 7.000 millones, con un margen de EBITDA mayor al 13 %.

A finales del mes de septiembre de 2025, la Rolita reportó activos por $ 43.091.907.943. Sus pasivos sumaron $ 16.066.159.984, con un patrimonio de $ 27.025.747.959. Por otra parte, los ingresos registrados por servicios hasta septiembre de 2025 fueron de $ 73.998.326.329, y la utilidad bruta fue de $ 19.275.121.232.

Durante la vigencia 2024 la transportadora había terminado el año con activos por valor de $ 33.163.413.676, y un patrimonio de $ 20.115.526.704. En 2023, los activos de la empresa llegaron a $ 19.746.541.528, teniendo ingresos por un valor de $ 54.593.854.177.

En 2022, la Rolita tuvo activos por $12.520.969.841, y, en el año en que entró en funcionamiento la operadora Distrital, tuvo activos por valor de $10.020.755.299 y un patrimonio de $10.014.157.299. Entre los años 2023 y 2024, los activos de la entidad tuvieron un incremento de 68 %, los pasivos de 49,9 %, patrimonio 46,9 %, los ingresos operacionales aumentaron en 67,9 % y los costos de venta aumentaron a 96,6 %.

Equidad y diversidad

Actualmente, la Empresa de Transporte Público la Rolita cuenta con un patio taller ubicado en el barrio el Perdomo, en la Localidad de Ciudad Bolívar. En su flota tiene 195 buses totalmente eléctricos, 10 rutas que cubren 17 de las 20 Localidades de Bogotá y una ruta circular que solo funciona los domingos y festivos. Cuenta con 5 puntos de inicio de ruta y su horario de funcionamiento es entre las 3 de mañana y las 11 de la noche. Diariamente transportan más de 53 mil personas.

Desde su creación, la compañía ha mantenido una política de inclusión, equidad y diversidad. Durante tres años consecutivos ha mantenido un 62 % de mujeres conductoras, con una base cercana a los 800 empleos formales. Hoy la empresa cuenta con 405 mujeres en su nómina, de las cuales 298 son conductoras de bus. Además, dentro de su esquema cuenta con 61 personas migrantes empleadas, 72 de sus colaboradores son mayores de 50 años y vinculó a 110 jóvenes en su primer empleo. Buena parte de sus trabajadores son madres y padres cabezas de hogar.

Orígenes

El plan de Desarrollo del año 2020 (Plan Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas del Distrito Capital 2020 – 2024), presentado por la entonces alcaldesa de Bogotá Claudia López al Concejo de Bogotá, incluyó en su Artículo 91 la autorización para constituir un operador público, lo que se hizo realidad con la aprobación de dicho Plan a través del Acuerdo 761 de 2020.

El 27 de mayo de 2021, la exalcaldesa expidió el Decreto 188, por medio del cual se autorizó la constitución de la empresa y, el primero de octubre de ese mismo año, fue inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá la constitución de una Sociedad por Acciones Simplificada (S.A.S.): la Operadora Distrital de Transportes S.A.S, cuyo objeto social es la prestación del servicio público de transporte masivo en Bogotá.

El 12 de noviembre de 2021, la Operadora Distrital de Transportes S.A.S., suscribió un Contrato Interadministrativo de Concesión #1224 con la Empresa de Transporte del Tercer Milenio S.A. Transmilenio. El objeto del contrato era la explotación de la prestación del servicio público de transporte urbano masivo de pasajeros del SITP, en su componente zonal, para la unidad funcional 8 Perdomo II.

El 31 de diciembre de 2022, ENEL, la multinacional italiana líder en el sector energético en la distribución, generación y comercialización de energía se vinculó como accionista de la transportadora y adquirió el 20 % de las acciones de la empresa, con lo que La Rolita se convirtió en una empresa de economía mixta.

Palos en la rueda

A finales del mes de octubre de 2024, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró la nulidad del Artículo 91 del Plan de Desarrollo, Acuerdo 761 de 2020, aprobado por el Concejo de Bogotá, por medio del cual se había autorizado la creación de la Rolita. La decisión del alto Tribunal se basó en la falta de estudios técnicos y demostrativos exigidos por la ley para la creación de la empresa. Según manifestaron los magistrados, se pasó por alto la normatividad al no presentar los estudios necesarios correspondientes, con lo que terminaron violando la Ley 489 de 1998.

El fallo fue proferido por la Sección Primera del Tribunal, y en él se confirmó, además, la primera instancia emitida por el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá que, en fallo del 19 de enero de 2022, anuló el Artículo 91 del Acuerdo 761 de 2020. Quien demandó y pidió la nulidad de dicho artículo del Plan de Desarrollo fue el abogado Germán Calderón España.

Pese a lo sucedido, La Rolita sigue funcionando y prestando el servicio de transporte público, porque la nulidad del Artículo 91 no implica la nulidad de la empresa, que tiene contrato de sociedad vigente. Como el Tribunal no ordenó su liquidación, la Rolita está más viva que nunca.

En aras de subsanar lo ocurrido, el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán presentó nuevamente (7 de febrero de 2025), ante el Cabildo Distrital, el proyecto de Acuerdo #256, con el cual se busca ratificar la capacidad jurídica de Transmilenio para constituir y ser accionista mayoritario de la Operadora Distrital La Rolita para garantizar la continuidad y legalidad de la empresa. En tal sentido, el mandatario dijo que el servicio que La Rolita presta es fundamental para Bogotá, por lo que busca mantenerla en operación.

Hoy el balón está en manos del Concejo Distrital, que debe tomar una determinación. Sin embargo, si el cabildo niega la posibilidad de ratificar a Transmilenio como accionista mayoritario, La Rolita corre el riego de ser liquidada, situación que dejaría a 17 Localidades de Bogotá sin servicio de transporte. El proyecto ya tuvo su primer debate en Comisión de Gobierno del Concejo de Bogotá.

Anuncios.

Anuncios..