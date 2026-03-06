- Así son los tarjetones que los colombianos pueden pedir en sus mesas de votación el 8 de marzo

En las mesas de votación habrá diferentes tarjetones para Senado, Cámara de Representantes y consultas presidenciales. Saber cuál usar evitará errores al votar

El próximo 8 de marzo los colombianos volverán a las urnas para elegir a los nuevos integrantes del Congreso de la República y en algunos casos, participar en las consultas presidenciales de los partidos. Sin embargo, al llegar a la mesa de votación muchos ciudadanos se encuentran con varios tarjetones electorales y no siempre tienen claro cuáles deben usar ni cómo marcarlas correctamente.

Para evitar confusiones y votos anulados, los jurados de votación tienen la obligación de explicar qué tarjetas están disponibles y entregar únicamente las que cada elector decida utilizar.

Las tarjetas para elegir Senado

Al momento de votar por Senado de la República, el jurado debe ofrecer dos tarjetas electorales, pero el ciudadano solo puede elegir una de ellas:

Circunscripción Nacional (color azul oscuro): es la tarjeta que utiliza la mayoría de votantes en el país. Allí aparecen las listas de los partidos políticos que compiten por los escaños del Senado.

Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas (color rosado): destinada a elegir los dos puestos reservados para pueblos indígenas.

El votante debe escoger solo una de estas tarjetas, marcar su opción y depositarla en la urna correspondiente.

Las tarjetas para elegir Cámara de Representantes

Para la elección de Cámara de Representantes, el jurado ofrecerá tres tarjetas diferentes. De nuevo, debe escoger solo una:

Circunscripción Territorial (color café): es la tarjeta con la que la mayoría de ciudadanos vota por los representantes de su departamento.

Circunscripción Especial de Comunidades Indígenas (color verde): para elegir los escaños reservados a pueblos indígenas.

Circunscripción de Comunidades Afrodescendientes (color gris): destinada a elegir representantes de comunidades afro.

Las curules de paz en zonas rurales

En los 168 municipios rurales donde existen las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CITREP), creadas tras el acuerdo de paz, los jurados también entregarán una tarjeta electoral adicional para escoger a los representantes de esas zonas.

Estas curules fueron diseñadas para que las comunidades más afectadas por el conflicto armado tengan representación directa en la Cámara.

La consulta presidencial: opcional

Además de las elecciones legislativas, algunos partidos realizan consultas para escoger a sus precandidatos presidenciales.

En estos casos, el jurado debe informar al ciudadano que existe una tarjeta adicional, pero el votante decide si quiere participar o no. Si acepta, recibirá la tarjeta correspondiente para marcar su preferencia.

Un detalle clave para no anular el voto

La regla principal es sencilla, pues solo se puede marcar una tarjeta por corporación. Es decir:

Una para Senado

Una para Cámara de Representantes

Y, si lo desea, una para la consulta presidencial

Marcar más de una tarjeta para la misma corporación o hacerlo de forma incorrecta puede terminar anulando el voto.

Por eso, antes de depositar las tarjetas en la urna, lo más recomendable es revisar con calma que la marca esté clara y que corresponda a la tarjeta que realmente quiere usar. En una jornada donde cada voto cuenta, esos pequeños detalles pueden marcar la diferencia.

