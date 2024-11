Las 3 quiebras que por poco le acaban la carrera a Pipe Bueno; dio detalles de cómo las superó

Una de ellas ocurrió en pandemia, cuando tuvo que devolver dinero de shows en los que por el confinamiento no se pudo presentar

Tres grandes quiebras habría sufrido Pipe Bueno a su edad y en su carrera como artista. Por ejemplo, hace años se habría gastado gran parte de sus ahorros en uno de sus mayores éxitos llamado "Te Hubieras ido antes", un tema mexicano que han interpretado tanto el artista norteño Julión Álvarez, como los cantantes pop Ricardo Montaner y Reik.

Pero el lanzamiento coincidió con el confinamiento, así que la idea de meterle recursos a la promoción del tema para generar más contrataciones de shows en vivo fallo estrepitosamente.

Esta y otras anécdotas contó Pipe Bueno en un paso reciente por el podcast llamado Desde Cero, donde el también intérprete de "Recostada en la Cama" y "Guaro", remarcó que su esposa Luisa Fernanda W. es una mujer que no conoce la derrota y que de no haber sido por ella, y por sus consejos, no habría sido fácil mantener la esperanza ante tantos altibajos.

Otro problema que tuvo, también en pandemia, es que él ya tenía muchos shows vendidos; pero cómo era imposible realizarlos debido al confinamiento empezó a devolver esos millones que le habían dado para contratarlo. Eso supuso un golpe muy grave para su economía, pero él remarcó en el podcast que esta era la manera correcta de actuar y que no se arrepiente.

Ahora la pareja, con su hijo Máximo, planean instalarse en México, ya que Pipe Bueno acaba de firmar un contrato con un sello discográfico gringo, para lanzar su primer disco en más de una década que además viene con la colaboración de varios pesos pesados de la nueva música azteca.

Uno de ellos es Gerardo Coronel, reconocido por su participación en "Qué Onda Perdida" de Grupo Firme y quien ahora participa en "Una Pregunta", primer sencillo que el artista presentó de su nuevo trabajo discográfico, próximo a editarse.

