El festival del restaurante de Pipe Bueno en Cajicá en el que disfrutará de artistas en vivo y más

Rancho MX se alió con otra popular marca de las noches bogotanas, para un evento que tendrá un brunch 'all you can eat' y cuatro tarimas con músicas diferentes

.Publicidad.

Rancho MX, el restaurante de Pipe Bueno y Luisa Fernanda W, ahora le apostará a una experiencia gastronómica y musical que, según describen representantes de la marca, esperan que se sienta como un parche playero, pero sin salir de la Sabana. Se trata de 'Ancestral Brunch: El origen de un Rancho Clandestino', una experiencia que tendrá disponible hasta la tarde un formato all you can eat. De ahí en adelante carta abierta.

Para organizarlo se aliaron a otra marca muy referida en las noches bogotanas, Clandestino, quienes son conocidos por su restaurante del mismo nombre, que está ubicado en la Zona T de la ciudad y por estar detrás del Octava Club de Bogotá.

..Publicidad..

Sus organizadores pretenden que este festival, que recién tendrá su primera edición, se institucionalice y se vuelva el festival más importante de la Sabana en cuanto a experiencias gastronómicas y musicales.

...Publicidad...

Para esta ocasión tendrán invitados como Kapo, Latin Dreams, Michael Mejía, Nina Caballero, entre otros; quienes estarán divididos en cuatro tarimas. Una para reggaetón, otra para electrónica, otra para música banda mexicana y una más para la música variada, que suele llamarse crossover.

....Publicidad....

El evento que se realizará el próximo 31 de agosto, comenzará a las 11:00 de la mañana, en la sede de Rancho MX llamada Chunugua, que está ubicada en el municipio aledaño de Cajicá.

Las entradas pueden comprarse directamente en la página del restaurante y tienen un valor de $ 170.000 (con un costo de servicio de $ 4.280) para la entradas generales y de $ 300.000 para las entradas VIP. La diferencia entre ambos accesos, es que el último de estos incluye exclusivas zonas de descanso, ubicación cercana a las tarimas y lockers. Ambos pases tienen derecho al 'all you can eat', pero los clientes VIP tendrán servicio a la mesa.

| Le puede interesar: Los gringos que le pusieron el ojo a Pipe Bueno y le armaron un ...