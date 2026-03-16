- Las 3 mujeres que buscaban ser fórmula de Iván Cepeda y quedaron viendo un chispero tras la elección de Aída Quilcué

María José Pizarro, Susana Muhammad y Gloria Flórez renunciaron a sus aspiraciones presidenciales para unirse a Iván Cepeda, quien finalmente no las tuvo en cuenta

La elección de Aida Quilcué, líder indígena nasa, como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, le cayó como un balde de agua fría a las figuras del Pacto Histórico, sobre todo a quienes abandonaron cualquier aspiración presidencial individual para apoyar la candidatura de Cepeda.

El candidato tomó la decisión en solitario. Se sabe que únicamente lo consultó con el comité político del partido y procedió a anunciar a Aida Quilcué con un sencillo video publicado en X.

ANUNCIO AL PAÍS QUE MI FÓRMULA VICEPRESIDENCIAL ES LA LIDERESA INDÍGENA AÍDA QUILCUÉ pic.twitter.com/aqiLR5NLND — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) March 9, 2026

Antes de eso, una de las fórmulas que sonaba con más fuerza era María José Pizarro, quien se ha desempeñado como jefa de debate del candidato. Pizarro abandonó su aspiración presidencial en septiembre de 2025 para unirse a la campaña de Iván Cepeda. Sin embargo, se supo después de la consulta interna del Pacto Histórico que abandonó su pretensión presidencial porque hizo un acuerdo en el que el partido le prometió que sería la cabeza de lista al Senado.

Por esta razón, Pizarro se vio enfrentada a Carolina Corcho, quien reclamaba dicho lugar tras haber quedado segunda en las votaciones de la consulta presidencial del Pacto. Finalmente, Corcho quedó como cabeza de lista al Senado por el Pacto Histórico, y a Pizarro no le quedó más opción que aspirar a ser la fórmula vicepresidencial de Cepeda.

Durante el anuncio de Quilcué como fórmula de Cepeda, se vio a María José Pizarro con gestos de incomodidad. Aparentemente, Pizarro aceptó la elección de Quilcué a regañadientes, aunque ya la defendió por el escándalo que generó su presunta inhabilidad para ser fórmula de Iván Cepeda por doble militancia.

La senadora y lideresa indígena @aida_quilcue no está inhabilitada ni tiene impedimento legal o constitucional alguno para ser nuestra próxima Vicepresidenta, como tampoco está incursa en doble militancia.



Aída era senadora por el Movimiento Alternativo Indígena y Social… pic.twitter.com/0wmRgBt7Oj — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 11, 2026

Otra de las figuras que se bajaron de la aspiración presidencial para apoyar a Iván Cepeda fue Susana Muhammad, exministra de Ambiente del gobierno de Gustavo Petro, quien brilló por su gestión en un inestable gabinete. Por su reconocimiento internacional en temas ambientales, Muhammad era otra de las opciones fuertes para ser fórmula de Cepeda.

He decidido apoyar irrestrictamente la candidatura de @IvanCepedaCast a la Presidencia de la República.



La lucha social, el cambio ético, la fuerza de la convicción en el pueblo y los derechos harán de @IvanCepedaCast un gran Presidente.



Vamos a aportar nuestra plataforma… pic.twitter.com/HnmGVBQdzt — Susana Muhamad (@susanamuhamad) September 26, 2025

Muhammad ha ocupado un lugar más discreto que el de María José Pizarro dentro de la campaña. No obstante, esto no ha impedido que apoye las decisiones de Iván Cepeda y trabaje arduamente en la consolidación de una izquierda que amenazó con fragmentarse con la candidatura de Daniel Quintero. En sus redes sociales ha mostrado un amplio apoyo a Aida Quilcué.

Aida Quilcue, una guerra de la vida y una de las mayoras más importantes del mundo indígena. ¡Vamos con toda vicepresidenta! pic.twitter.com/qCxZg28Exz — Susana Muhamad (@susanamuhamad) March 10, 2026

La última de las figuras que tuvo una aspiración presidencial fue la exsenadora bumanguesa Gloria Flórez, una mujer que ha trabajado de la mano con Petro desde su paso por la Alcaldía de Bogotá, cuando ocupó el cargo de secretaria de Gobierno.

En julio de 2025, Flórez anunció que sería precandidata presidencial del Pacto Histórico y que participaría en la consulta interna del partido. Sin embargo, esta fue una aspiración que solo duró tres meses. Flórez también enfrentó señalamientos por un presunto carrusel de contratación para la construcción de seis hospitales financiados por el Ministerio de Salud, según lo reveló reveló La Silla Vacía.

#POLÍTICA En medio de la convención nacional del Pacto Histórico, la senadora Gloria Flórez anunció que será precandidata presidencial y que participará de la consulta interna del partido, el próximo 26 de octubre.https://t.co/vwS5QSGs2p pic.twitter.com/6TQqjvbFBG — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) July 19, 2025

A pesar de que se esperaba que Flórez pudiera ser la fórmula de Cepeda por su trayectoria dentro del Pacto Histórico, incluido su período como presidenta de la Colombia Humana, esto no ocurrió. Aun así, Gloria también ha mostrado públicamente su apoyo a Aida Quilcué en sus redes sociales.

También le puede interesar:

Anuncios.

Anuncios..