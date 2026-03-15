- Diana Rojas, la caleña a la que dos candidatos presidenciales le pidieron ser fórmula vicepresidencial

Con el apoyo de Diana Rojas, Alejandro Eder logró la Alcaldía de Cali, Armitage la escogió para su fórmula vicepresidencial y Claudia Lopez también se lo propuso

Diana Rojas renunció al Partido Liberal y luego en mayo del 2022 a su curul en el concejo de Cali donde creció como la voz de oposición al alcalde Jorge Iván Ospina con un liderazgo clave de lucha contra la corrupción. Su propósito: aspirar a la Alcaldía de Cali. Recorrió la ciudad calle por calle como La Caleñísima con una opción independiente y su exitosa campaña creció hasta convertirse en la rival de Alejandro Eder. Sin embargo estaba claro que la amenaza mayor era un eventual triunfo de Roberto, el Chontico, Ortiz.

Puede también interesarle Con este video, que se hizo viral la exconcejal Diana Rojas arranca campaña por la alcaldía de Cali

Diana Rojas no dudo, en la recta final de la contienda apoyar a quien la superaba en favorabilidad en las encuestas, una decisión que resultó definitiva para consolidar el triunfo de Eder y derrotar al liberal Roberto Ortiz quien ocupa hoy una curul en el concejo de Cali.

Con el apoyo de Diana Rojas el candidato Alejandro Eder logró los votos que dieron la Alcaldía de Cali

Diana Rojas asumió la dirección del Plan Cali500+ una Alianza público, privada apoyada por el BID. Le dedicó todo el tiempo esta propuesta estratégica para la ciudad y una vez se lo entregó a la ciudad viajó a Washington para cumplir con un compromiso académico.

De regreso a Cali hace pocas semanas se vinculó a la campaña de Maurice Armitage, con quien trabajó su trabajó durante su Alcaldía, a apoyar la construcción de los lineamientos estratégicos. Armitage le propuso entonces ser su fórmula vicepresidencial, pero finalmente el candidato dio un paso al costado por las razones que explicó en esta comunicación pública.

Apreciados colombianos: declino mi aspiración presidencial. En esta carta explico las razones de mi decisión. A quienes me apoyaron desinteresadamente, toda mi gratitud. pic.twitter.com/aP7F7Z84R0 — Maurice Armitage (@MauriceArmitage) March 12, 2026

No habían pasado 48 horas del retiro de Armitage de la contienda electoral cuando Diana Rojas recibió la propuesta del candidata Claudia Lopez para que la acompañara como fórmula vicepresidencial, pero ella no aceptó. Finalmente Lopez se inscribió con Leonardo Huerta, quien fue su contrincante en la Consulta de las soluciones para que la acompañara como su vicepresidente en las elecciones del próximo 31 de mayo.

Anuncios.

Anuncios..