Las 3 jugadoras de la selección colombia que compiten por el premio a mejor futbolista del 2024

El fútbol colombiano pasó este año por momentos llenos de emoción y momentos únicos. Uno de ellos, fue la Copa América, la cual ilusionó bastante al país, creyendo que podríamos conseguir el anhelado premio. Lo mismo ocurrió con la Copa Mundial Femenina sub-20, el cual prometía bastante para Colombia. Sin embargo, en ambos casos no se cumplió la meta. Aunque, esto no quiere decir que las actuaciones individuales no hayan conseguido destacar. De hecho, se supo que tres jugadoras de la selección Colombia, fueron nominadas al premio de la mejor futbolista de 2024.

Ellas son las jugadoras de la selección Colombia nominadas por este gran premio individual

A pesar de tanta ilusión pérdida, los colombianos aún tenemos un motivo para poder sonreír. Esta vez, el motivo son las jugadoras de la selección Colombia, pues han recibido tremenda nominación. Se trata de tres cafeteras que han logrado resaltar individualmente y ahora irán por un gran premio. Esta nominación la recibieron por parte de la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS). Si bien es cierto que James Rodríguez aparece en la lista de fútbol masculino, también veremos a tres cafeteras. La lista es encabezada por la delantera Mayra Ramírez.

Esta mujer se ha destacado por sus acciones en el Chelsea de Inglaterra. Es normal ver noticias de sus goles y de sus hazañas en el fútbol femenino inglés. Claro que en la selección Colombia también ha demostrado ese gran crecimiento que ha tenido. Junto a ella se encuentra Daniela Arias, quien ha brillado en el Corinthians; de hecho, su equipo se acaba de llevar la tan anhelada Copa Libertadoras, derrotando al equipo bogotano, Santa Fe. Finalmente y para completar esta talentosa terna, se encuentra la joven y prometedora jugadora, Linda Caicedo.

Linda Caicedo es una de las tres colombianas nominadas por este premio.

La jugadora de tan solo 19 años, se ha convertido en una pieza clave del Real Madrid C.F., demostrando su gran talento. De esta manera, estas tres colombianas están en busca de este premio a la mejor futbolista del 2024. En la lista hay otros nombres bastante destacados del fútbol femenino. De hecho, hay otras futbolistas del continente compitiendo con las tres colombianas.

