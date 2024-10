Las palabras más comunes que repiten las personas ‘poco inteligentes’ según la IA ¿Usted las dice?

.Publicidad.

El estudio del ser humano es bastante amplio, desde sus comportamientos, escritura, y muchas cosas más, que podrían dar pistas sobre sus características, falencias y aptitudes. En este caso son las palabras más comunes que delatarían cuando una persona es ‘menos inteligente’, la encargada de este análisis fue nada más y nada menos que la inteligencia artificial de Google, llamada Geminis.

Según lo explica, este listado de palabras es utilizado frecuentemente por personas que no poseen un pensamiento profundo o que evitan desarrollar ideas complejas. Sin embargo, es importante recalcar que estas expresiones no determinan la inteligencia de una persona, pero si revelan su tendencia a simplificar y generalizar en temáticas que no dominan.

Palabras más comunes de personas con ‘poco conocimiento’

Según esta herramienta son seis las palabras más usadas por sujetos con una poca capacidad para elaborar conceptos profundos.

1. Básicamente: usualmente utilizada para resumir las explicaciones, pero evidencia la falta de conocimiento sobre los temas abordados.

2. Como: según la herramienta está es usada para llenar espacios en la plática, lo que muestra inseguridad y una falta de claridad.

3. Obvio: una palabra que expresa cuando algo es evidente y claro, aunque realmente puede disfrazar la falta de análisis profundo.

4. Simplemente: con este término se le quita la complejidad al tema tratado, demostrando una visión corta al respecto.

5. Genial: una palabra que aporta un gran valor al tema, no obstante, muestra muy poco pensamiento crítico.

6. No puedo: cuando una persona se enfrasca en esta frase y la usa en todos los casos de dificultad revela falta de resiliencia y habilidades para afrontar desafíos cognitivos.

