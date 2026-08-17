Una empresa colombiana es la única que con sus pipetas le pelean a 4 gigantes chilenas en el negocio de gas propano

Con la amenaza de crisis de gas natural, Montagas, fundada por el nariñense Mesías Chávez, y sus competidoras tienen hoy la oportunidad de multiplicar sus ventas

En el municipio de La Unión, en Antioquia, algunas familias esperan la llegada de un camión cargado con cilindros de gas. En muchos hogares el servicio no llega por redes de distribución, sino a través de las tradicionales pipetas, recipientes metálicos en los que se almacena gas licuado de petróleo (GLP), principalmente propano y butano.

Aunque Colombia ha ampliado la cobertura del gas natural durante las últimas décadas, todavía existen amplias zonas del país donde este combustible solo puede llegar mediante cilindros transportados por carretera. Ese mercado, que abastece a millones de personas y miles de pequeños negocios, está en manos de un reducido grupo de empresas que compiten por el mercado.

Los dueños del mercado de las pipetas

Las pipetas llegan a cerca del 95 % del territorio nacional. Incluso en ciudades como Medellín todavía existen establecimientos comerciales que dependen del suministro mediante cilindros de gas.

Foto: Archivo Particular.

En Colombia, las principales compañías dedicadas a la distribución de gas en pipetas son Colgas, Norgas, Gasco, Gas País y Montagas. Detrás de estas marcas se encuentran grandes grupos empresariales, varios de ellos de origen chileno, que han consolidado su presencia mediante adquisiciones y expansión regional.

El origen de Norgas se remonta a la década de 1960, cuando el empresario José Urbina Amorocho fundó la compañía para distribuir gas propano en Norte de Santander, especialmente en Cúcuta. Su interés surgió a partir de un negocio complementario: en el Almacén Olímpico de esa ciudad comercializaba cocinas, calentadores y hornos que funcionaban con gas, por lo que decidió incursionar también en el suministro del combustible.

Con el paso de los años, Urbina impulsó un modelo de crecimiento distinto al de otros distribuidores. En lugar de competir de manera aislada, promovió la integración de pequeños operadores para conformar una red organizada de distribución de gas propano. Esa estrategia permitió consolidar marcas regionales como Colgas, Gasan y Gases de Antioquia, además de ampliar la cobertura del servicio en distintas regiones del país.

Hoy, tanto Norgas como Colgas pertenecen al grupo chileno Abastible, filial de Empresas Copec, conglomerado que hace parte del Grupo Angelini. La familia Angelini es el principal accionista de esta organización, una de las más importantes del sector energético en América Latina. La adquisición de Norgas se concretó por cerca de 78,9 millones de dólares, operación con la que Abastible fortaleció su presencia en el mercado colombiano.

Los otros actores en el mercado de gas

Aproximadamente 2.100 a 2.300 millones de personas en el mundo aún cocinan con leña, carbón o desechos orgánicos en fogones abiertos, lo que equivale a casi un tercio de la población global

Otro de los grandes jugadores es Gasco. Su empresa matriz, Empresas Gasco, está controlada por la familia Pérez Cruz, cuyo representante y presidente del directorio es el abogado Matías Pérez Cruz.

La historia de la compañía comenzó en 1856, cuando el empresario José Tomás Urmeneta y sus yernos impulsaron la creación de una empresa destinada a suministrar alumbrado público a gas en Chile. Su primer gran hito ocurrió el 17 de septiembre de 1857, cuando iluminó por primera vez el Teatro Municipal de Santiago.

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A lo largo de su historia, Gasco diversificó sus operaciones y creó diferentes filiales. También estableció alianzas con fabricantes como Fensa e Indugas para producir cocinas, estufas y calefones diseñados para funcionar con gas licuado de petróleo.

En Chile, la compañía concentra cerca del 26,5 % del mercado de GLP. En Colombia inició operaciones en febrero de 2010, tras adquirir los activos de Plexa S.A., Vidagas y Almacenadora de Gas de Occidente S.A. por aproximadamente 17,29 millones de dólares.

Un año después reforzó su presencia con la compra del 70 % de Unigas por cerca de 18 millones de dólares. Actualmente participa con alrededor del 16,5 % del mercado colombiano de GLP y opera mediante marcas como Unigas y Vidagas. Su gerente general en el país es Juan Manuel Morales Arciniegas.

A medida que se modernizan los países el uso de gas licuado baja y se usan más redes tipo oleoducto

Foto: Archivo Particular

Gas País, por su parte, pertenece al Grupo LipiAndes, conglomerado chileno conocido anteriormente como Empresas Lipigas, especializado en distribución de gas y soluciones energéticas.

Entre los principales accionistas del grupo figuran las familias Santa Cruz —a través de ramas como Santa Cruz Munizaga y Santa Cruz Negri—, la familia Vinagre, mediante sociedades como Inversiones Vinta e Inversiones Hevita; la familia Noguera, así como las familias Yaconi y Ardizzoni.

La operación de Gas País en Colombia está encabezada por su gerente general, Patricio Mura Escobar. Sus principales mercados se encuentran en Antioquia, Valle del Cauca y Bogotá, donde ha consolidado una importante red de distribución de cilindros de GLP.

Finalmente aparece Montagas, empresa que posee cerca del 5 % del mercado nacional.

Su gerente general es El-Laythy Barakat Safa Husei y su estructura accionaria se divide entre Nortesantandereana de Gas S.A. E.S.P., representada por Didier Alonso Builes Tobón; JGB Inversiones, representada por Juan Manuel Morales Arciniegas, e Inversiones Pasto S.A.S., representada por Pablo Emilio Chaves Rodríguez.

La compañía nació en 1962 en Pasto, Nariño, por iniciativa del empresario Mesías Chávez. Su propósito era reemplazar el uso del carbón y la leña en las cocinas de los hogares por un combustible más limpio y eficiente. Desde entonces la empresa ha ampliado su cobertura y actualmente atiende clientes en los departamentos de Nariño, Putumayo, Caquetá, Huila y Cauca.

Aunque el gas natural continúa expandiendo su cobertura en Colombia, el negocio del gas en pipetas sigue siendo indispensable para millones de personas que viven en zonas rurales o apartadas. Allí, los cilindros continúan siendo la principal alternativa para cocinar y desarrollar actividades comerciales, un mercado dominado por un puñado de empresas respaldadas por poderosos grupos empresariales colombianos y chilenos.

De los principales actores de distribución de pipetas en Colombia, Colgas y Norgas que nacieron como colombianas ahora son chilenas, igual que Gasco y Gas País. Dejando a Montagas como la única distribuidora de gas en forma de pipeta de Colombia

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