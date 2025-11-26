Cuál es el pueblito del Valle que es famoso por sus 'solteritas' y sus hermosos paisajes

El Valle del Cauca es un departamento lleno de belleza, gastronomía, cultura e historia. Sin embargo, no todos sus rincones son conocidos y apreciados por las personas. Muchas veces, por desconocimiento o incluso por el miedo de descubrir lugares de los que se tienen tan pocas referencias de conocidos u otros viajeros. Pese a esto, es un destino que realmente vale la pena conocer y explorar. Este es el caso de este hermoso pueblito del Valle, pequeño pero acogedor, rodeado de naturaleza. Un verdadero exponente de las “solteritas”, donde se podrá disfrutar de ellas y mucho más. Le contamos cómo llegar.

Este es el camino para llegar a La Victoria y disfrutar de todo lo que tiene

La Victoria está realmente cerca de Armenia, por lo que no queda muy cerca de Cali. Serán cerca de 156 a 160 kilómetros por recorrer desde la capital del Valle del Cauca. Una ruta relativamente extensa, pues tomará unas tres horas, pero valdrá la pena por completo, por los paisajes y todo lo que ofrece. Ahora bien, la ruta para poder llegar hasta este bello pueblito del Valle es la que nos conduce desde Cali hacia Tuluá.

|Le puede interesar El desconocido pueblo de Cundinamarca cerca a Bogotá, ideal para disfrutar de un buen clima y piscinas

Tras llegar a este punto, tendremos que seguir el camino como quien va hacia La Tebaida o Armenia. Claro que debemos tomar un desvío que nos lleve hacia Obando. Kilómetros antes de este municipio, nos encontraremos con nuestro destino: La Victoria.

Solteritas, naturaleza y más: esto ofrece este pueblito del Valle a sus visitantes

Este lugar tiene una temperatura promedio de 23 grados, por lo que es un destino cálido, ideal para los amantes del calorcito. Aunque se ha convertido en un lugar más reconocido por ser ideal para el turismo religioso, realmente tiene mucho más que ofrecer a sus visitantes. Viajar a La Victoria es conocer los encantos naturales que tiene este rincón del Valle del Cauca.

Arco de melenas.

Podremos encontrar diferentes espacios en los que se puede realizar senderismo. Además, también es un lugar en el cual se pueden conocer algunas cascadas. Por ejemplo, aquellos visitantes de esta zona se podrán topar con Los Sueños y la cascada del Encanto. Eso sí, también es un escenario con algunas zonas protegidas que cumplen la función de reservas de biodiversidad.

Pero más allá de la naturaleza o de su clima, hay un detalle por el que este hermoso pueblito del Valle destaca y son sus solteritas. Estas galletas crujientes que tienen crema pastelera son un delicioso manjar que todo visitante debe probar. Además, se podrá topar con otras joyas gastronómicas de la región que valen la pena probar.

Vea también:

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.