Las 2 únicas universidades colombianas que se metieron en el importante ranking de Shanghái

Más de 2.500 universidades fueron evaluadas; Harvard, Stanford y el MIT ocuparon los primeros lugares del ranking

Ya son públicos los resultados del listado elaborado por el Center for World-Class Universities Jia Tong de Shanghái, y solo hay dos universidades colombianas incluidas. Se trata de la Universidad Nacional y la Universidad de los Andes, que hacen parte de este selecto grupo en el que se destacan las 1.000 mejores instituciones académicas del mundo.

Un logro relevante, especialmente si se tiene en cuenta que en la evaluación participaron más de 2.500 universidades. La publicación de este listado está a cargo de ShanghaiRanking Consultancy, institución que no tiene relación con gobiernos ni con academias oficiales. Sin embargo, ninguna universidad colombiana logró entrar en el top 100.

De hecho, tanto la Nacional como los Andes aparecen después de la posición 800 y antes de la 900. La clasificación se define a partir de múltiples indicadores: calidad de la educación, calidad del profesorado, publicaciones científicas, y parámetros como la cantidad de Premios Nobel y Medallas Fields asociados a cada institución.

En las primeras posiciones dominan las universidades de Estados Unidos:

1. Universidad de Harvard

2. Universidad de Stanford

3. Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT)

Otros rankings en los que han aparecido universidades colombianas

En 2024, otras instituciones del país fueron incluidas en el Center for World University Rankings (CWUR). Allí, seis universidades colombianas lograron entrar entre las primeras 2.000, tras la evaluación de más de 21.000 instituciones.

Universidad Nacional.

La Universidad Nacional y la Universidad de los Andes volvieron a aparecer entre las primeras 1.000, pero esta vez se sumó la Universidad de Antioquia, que ocupó el lugar 991. También destacaron la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Antonio Nariño, incluidas dentro de las 2.000 academias de este ranking internacional.

