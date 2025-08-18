La primera granja solar de Bolívar: el día en que Arroyohondo encendió su propio futuro

Con 1.792 paneles y energía para 500 familias, Arroyoondo entra a la historia del Caribe como el tercer Territorio Energético del país.

La Gobernación de Bolívar sigue apostando al desarrollo del departamento y, en una jornada cargada de emoción, Yamil Arana, gobernador de Bolívar, encabezó la entrega oficial de la primera granja solar de Bolívar. El proyecto fue posible gracias al trabajo conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE). Los grandes beneficiados son los habitantes del municipio de Arroyohondo, donde se inauguró esta obra que promete cambiar vidas.

Yamil Arana, gobernador del Bolívar en la entrega oficial de la primera granja solar del Bolívar.

El objetivo es claro: reducir hasta en un 35% el costo de la energía eléctrica para 500 familias vulnerables y, al mismo tiempo, abastecer con energía limpia a colegios, hospitales y entidades públicas de este municipio. Esta obra piloto se enmarca dentro de los programas nacionales Municipios Energéticos y Comunidades Energéticas, que buscan impulsar una transición energética justa y sostenible en el país.

Gracias a la articulación entre el Gobierno Nacional, la Gobernación de Bolívar y FENOGE, Arroyohondo se convierte en el tercer Territorio Energético de Colombia, marcando un hito en el acceso a energía limpia y asequible.

Así funciona la primera granja solar de Bolívar

El proyecto cuenta con 1.792 paneles solares, capaces de generar 1 megavatio (MW), lo que se traduce en unos 140 mil kilovatios-hora al mes. Esta energía no solo aliviará el bolsillo de los hogares, sino que representa un paso firme hacia la transición energética que promueve el Gobierno Nacional.

“El alto costo de la energía eléctrica es una de las principales angustias de nuestra gente. Esta granja solar es una respuesta concreta y efectiva. Es justicia social, es desarrollo, es una oportunidad para que las familias inviertan en lo más importante: la educación y salud de sus hijos, en la mejora de sus viviendas", afirmó Yamil Arana Padauí durante el acto de entrega.

Además de reducir costos, el proyecto impactará positivamente la sostenibilidad financiera del municipio, disminuyendo el gasto en servicios esenciales. Paralelamente, busca capacitar a la comunidad en la operación y mantenimiento del sistema, de modo que sean los propios habitantes quienes gestionen su energía en el futuro.

“Este proyecto hace parte de una política nacional de fomento a la energía solar para población vulnerable. Iniciamos con Arroyohondo y evaluamos expandirlo a otros municipios como Mompox. La vida útil de esta granja es de 25 años y puede cambiar el destino de muchas comunidades", aseguró Ángela Álvarez, representante de FENOGE.

Un avance que transforma comunidades

“Hoy mi municipio entra en la historia energética del Caribe. Agradezco al Ministerio de Minas, a FENOGE y al gobernador Yamil Arana por hacer realidad esta granja solar que beneficiará a nuestras comunidades más necesitadas. Aquí no hay promesas, hay resultados”, dijo la alcaldesa de Arroyohondo, Zuleivis Coronel.

El gobernador Yamil Arana adelantó que ya se realizan estudios de factibilidad para implementar una segunda granja solar en Mompox. Así, el compromiso del Gobierno Nacional y el Departamental con una transición energética incluyente se fortalece, demostrando que la unión entre lo público y la comunidad es un verdadero motor para el desarrollo.

Con una inversión superior a los $7.000 millones, esta granja solar no solo ilumina hogares, sino que enciende la esperanza de un Bolívar más sostenible y equitativo.

