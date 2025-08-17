Esto cuesta la nueva Renault Koleos: una camioneta que está enamorando a los colombianos

Con hasta 29 sistemas de seguridad, pantalla panorámica Open’R y opción híbrida HEV, la Koleos busca conquistar el país y con tremendo valor

Anuncios.

La marca del rombo presentó hace unos días una tremenda apuesta en el país que sin duda busca impactar el mercado colombiano. Se trata de la nueva Renault Koleos, una vieja conocida que regresa con una imagen renovada, más tecnología y, además, con un enfoque en sostenibilidad. Aunque lo más sorprendente de todo es su precio de lanzamiento, competitivo y atractivo dentro de su segmento.

Anuncios.

Los detalles más destacados de la renovada Renault Koleos

Este vehículo llega a Colombia en dos versiones: la Techno 4x4, equipada con motor turboalimentado, y la Esprit Alpine E-Tech, una híbrida no enchufable (HEV). Esta última cuenta con un motor 1.5 litros acompañado de dos motores eléctricos, transmisión automática DHT Pro y batería de ion-litio de 1,64 kWh. Gracias a esto, ofrece una conducción ágil, silenciosa y eficiente.

|Le puede interesar La impresionante camioneta de Volvo que combina potencia, comodidad y elegancia

Anuncios.

Este modelo permite ahorrar hasta 75% en conducción eléctrica en ciudad sin necesidad de recarga externa. Por su parte, la versión Techno equipa un motor 2.0L turbo de 234 hp, asociado a una caja automática de ocho velocidades (8AT) y un sistema inteligente de tracción 4WD, que brinda estabilidad y confianza en diferentes terrenos.

Anuncios..

En seguridad, la Koleos E-Tech incorpora hasta 29 sistemas avanzados de asistencia al conductor (ADAS). Entre ellos: estacionamiento autónomo, conducción autónoma de nivel 2, frenado autónomo de emergencia delantero y trasero, asistente de maniobra evasiva, cámara de visión 540°, entre otros.

El diseño imponente que busca conquistar Colombia

Su diseño exterior imponente confirma por qué es uno de los modelos insignia de Renault. Sus dimensiones generan una cabina amplia y cómoda, con habitáculo insonorizado y materiales de alta calidad. Incorpora luz ambiental personalizable, mientras que el baúl alcanza una capacidad de 1.990 litros con asientos abatidos.

El confort también es protagonista: climatización de triple zona, asientos ventilados y calefactados, techo panorámico y 4 puertos USB (3 tipo C y 1 convencional). La versión híbrida integra la innovadora pantalla panorámica Open’R, compuesta por tres paneles de 12,3” de alta resolución, que brindan una experiencia única para piloto y pasajeros.

En conectividad, permite acceder a plataformas de streaming como Prime Video, YouTube, Disney+, Win Sports Online y Max, todo de forma inalámbrica. También ofrece control por gestos, visualización de cámaras en tiempo real y actualizaciones remotas (FOTA) que mantienen el sistema siempre al día sin necesidad de visitar un concesionario.

Precio final de este vehículo

Lo que realmente impacta es su relación precio-equipamiento, pues combina diseño, motor, seguridad y tecnología.

Renault Koleos Techno 4x4 : $169.990.000

: $169.990.000 Renault Koleos Esprit Alpine E-Tech (híbrida HEV): $179.990.000

Además, llega en colores blanco universal, gris metálico, negro metálico y, exclusivamente para la híbrida, gris satinado. Un modelo sorprendente que promete ser uno de los protagonistas del mercado colombiano.

Vea también: