- Las 2 fundaciones a las que Abelardo de la Espriella les va entregar su primer salario, 52 millones

El Presidente donará su primer salario a Hogar Santo Domingo Savio y Geriátrico Consentidos de Jesús, dos casas para viejos que conoció en el Eje Cafetero

El presidente, Abelardo de la Espriella, anunció en el departamento del Quindío que donará su primer salario de $52 millones a dos fundaciones: el Hogar Santo Domingo Savio y el Geriátrico Consentidos de Jesús. En otras palabras, el presidente hará su primera asistencia a instituciones dedicadas a la atención de adultos mayores en el Eje Cafetero. A cada una de estas organizaciones, de momento, ya le fueron girados cerca de $16 millones de pesos.

La decisión no fue espontánea. Durante la campaña presidencial, De la Espriella realizó la promesa de no quedarse con su sueldo, sino de destinar cada mes sus ingresos a una causa benéfica en el país. No ha sido la primera vez que un político compromete su salario. El excongresista del Pacto Histórico Gustavo Bolívar prometió públicamente que donaría la totalidad de su sueldo a obras sociales; sin embargo, en su momento se cuestionó el destino de las donaciones. En el caso del recién elegido presidente, los recursos destinados al Quindío serán recibidos por dos hogares que atienden a adultos mayores.

El Hogar Santo Domingo Savio se encuentra en el kilómetro 4 de la vía hacia Alcalá, en Quimbaya, Quindío. En el lugar se atienden cerca de 54 adultos mayores; no obstante, esta cifra puede variar de acuerdo con la disponibilidad de espacio y el número de transferencias.

Su funcionamiento depende del municipio de Quimbaya y, específicamente, de la Secretaría de Servicios Sociales. Un lugar de este tipo mantiene gastos promedio que oscilan entre $12 millones y $25 millones de pesos. Por esta razón, se han realizado diferentes inversiones para garantizar su funcionamiento. Una de ellas fue de $160 millones, realizada por la Gobernación del Quindío en 2021, mientras que otras adecuaciones se ejecutaron en 2023 por un monto situado entre $230 millones y $237 millones.

El otro sitio beneficiado es el Geriátrico Consentidos de Jesús, cuyo nombre legal es Asociación Hogar Los Consentidos de Jesús, registrada en febrero de 2001. En el lugar se atienden cerca de 45 adultos mayores; sin embargo, la cifra varía de acuerdo con la disponibilidad de cupos y personal.

Durante años, el lugar fue administrado por María Nubia Cuervo Monsalve, aunque en algunos registros figura Soledad Ovalle Celis como representante legal.

La casa para adultos mayores ofrece a sus residentes terapias, atención médica, alimentación, asistencia para personas en silla de ruedas y acompañamiento religioso, entre otros servicios. Si bien el lugar no siempre dispone de los mejores presupuestos, procura brindar la atención necesaria a sus residentes y, por ello, busca establecer convenios que permitan solventar las temporadas de mayor dificultad financiera.

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