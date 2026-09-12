- Jazz al Parque regresa con un homenaje a Ricardo Gallo Cuarteto

Idartes, bajo la dirección de María Claudia Parias, presenta Jazz al Parque 2026, festival gratuito que tendrá a Ricardo Gallo Cuarteto como protagonista en Bogotá.

El fin de semana del 12 y 13 de septiembre, Bogotá no solo vivirá el Festival Cordillera. El Parque El Country será escenario de una nueva edición de Jazz al Parque, un festival gratuito que reunirá propuestas de jazz, latin jazz y músicas latinoamericanas.

El evento, organizado por la Alcaldía Mayor de Bogotá a través del Instituto Distrital de las Artes (Idartes), tendrá entre sus protagonistas a Ricardo Gallo Cuarteto, agrupación que celebrará más de 20 años de trayectoria con un homenaje a su emblemático disco Inspirados en Bogotá y el lanzamiento de su séptimo trabajo discográfico.

La agrupación nació en 2005 bajo el liderazgo del pianista y compositor bogotano Ricardo Gallo. Después de participar en diferentes proyectos de la escena independiente y del jazz nacional, entre ellos Asdrúbal, junto al saxofonista Pacho Dávila, Gallo decidió conformar su propio ensamble, enfocado en la creación de música original, la improvisación y la exploración de nuevos lenguajes sonoros.

Durante sus más de dos décadas de trayectoria, Ricardo Gallo Cuarteto ha construido una de las propuestas más sólidas y representativas del jazz contemporáneo colombiano. Entre sus trabajos discográficos se encuentra Los Cerros Testigos, producción que fue reconocida por la revista internacional All About Jazz como uno de los mejores discos del año.

Otro de sus trabajos destacados es Tribu del Asfalto, publicado en 2013, una producción que profundizó en la mezcla de elementos urbanos y folclóricos y fortaleció su vínculo con el sello independiente La Distritofónica. En 2018, el álbum En Tránsito fue seleccionado para la Temporada Nacional de Conciertos del Banco de la República, consolidando el reconocimiento de la agrupación dentro de la escena musical colombiana.

Jazz al Parque cuenta con cerca de tres décadas de historia. El festival nació en el Parque de la Independencia, donde en sus primeras ediciones reunió a un grupo de melómanos y cerca de 23 agrupaciones locales. Con el paso de los años, el evento se trasladó por diferentes escenarios públicos de la capital hasta establecerse en el Parque El Country.

Para la edición de 2026 se espera una asistencia de entre 40.000 y 45.000 personas durante el fin de semana, una cifra acorde con el aforo histórico y la convocatoria habitual de este festival gratuito.

A lo largo de casi tres décadas, Jazz al Parque se ha consolidado como uno de los encuentros musicales al aire libre más importantes de Bogotá. Su programación conecta artistas emergentes y agrupaciones consolidadas con propuestas internacionales, mientras explora el jazz clásico, el latin jazz, las fusiones contemporáneas, el rock y las músicas tradicionales colombianas.

Información relevante

Fecha: 12 y 13 de septiembre de 2026.

12 y 13 de septiembre de 2026. Lugar: Parque El Country, Calle 127 # 11D-90, localidad de Usaquén, Bogotá.

Parque El Country, Calle 127 # 11D-90, localidad de Usaquén, Bogotá. Precio: Entrada gratuita.

Entrada gratuita. Edad mínima: No aplica.

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