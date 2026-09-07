- Con 14 anuncios y un billón de pesos cerró la cumbre en Chocó del Presidente y los empresarios más ricos del país

El avión presidencial tocó pista poco después de las nueve de la mañana de este lunes en el aeropuerto El Caraño, en Quibdó, y de él bajaron hombres que nunca habían puesto un pie en Quibdó. Hasta ese día conocían el Chocó, como casi todo el país, por los noticieros: un sismo de magnitud 7,4 que un mes atrás había sacudido varios departamentos y puesto al Pacífico colombiano en la agenda nacional. Del 001 de la FAC bajaron Jaime y su hijo Gabriel Gilinski, del Grupo Gilinski. Bajó también Alejandro Santo Domingo, de Valorem. Bajaron Luis Carlos Sarmiento, del Grupo Aval; Juan Carlos Mora, de Bancolombia; Fuad Char, de Olímpica; César Caicedo, de Colombina; Christian Daes, de Tecnoglass; David Vélez, de Nubank, y Miguel Cortés Kotal, del Grupo Bolívar, junto con un delegado de la Organización Ardila Lülle. Entre todos representan una parte enorme del dinero que circula en Colombia, y ese lunes ese dinero aterrizó, por unas horas, en el departamento más pobre del país.

La visita se planeó y se prometió 15 días atrás, el 22 de agosto, cuando el presidente De la Espriella se había sentado con ese mismo grupo de empresarios en su sede presidencial de Barranquilla. De esa reunión quedó una promesa concreta, la de viajar juntos al Chocó el 7 de septiembre a diseñar algo distinto de otra donación de emergencia. El propio mandatario la hizo pública esa tarde en su cuenta de X, con fecha exacta.

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El encuentro en Quibdó ocurrió puertas adentro, en el comando de Policía del departamento, con el presidente, los empresarios, la gobernadora y varios ministros, entre ellos Mauricio Gómez, de Comercio, Elsa Noguera, de Transporte y la ministra de minas María Noemí Arboleda. La anfitriona fue Nubia Carolina Córdoba, gobernadora desde 2024 y abogada chocoana que lleva buena parte de su carrera reclamando justamente lo que pidió esa mañana: que la plata no se quede en atender la emergencia, que sirva para cerrar una deuda que ningún gobierno ha saldado en décadas. A los empresarios y al presidente les puso una condición sin rodeos: la reconstrucción no puede limitarse a devolverle al Chocó lo que tenía antes del terremoto, porque lo que tenía antes tampoco alcanzaba.

Detrás de la ayuda inmediata había otro cálculo, menos visible pero más decisivo: meter al Chocó en el radar de un empresariado que rara vez lo mira, para que empiece a apostarle como le apuesta a cualquier otra región. Con esa idea de fondo, la jornada se estiró y fue tocando, uno por uno, los frentes que llevan años dejando al departamento por fuera del mapa económico del país.

Primero, el Malecón Gastronómico de Quibdó, una obra sobre el río Atrato pensada para atraer turismo y comercio, que el sector privado aceptó financiar en bloque junto con los tres niveles de gobierno. Después, un fondo de 5.000 millones de pesos que administrará Impulsa junto con Colombina, Bancolombia y Tecnoglass, con el que mil emprendedores golpeados por el sismo recibirán cinco millones de pesos cada uno desde la semana siguiente. Y algo más audaz: un estudio para saber si es viable un canal interoceánico o, si no, un ferrocarril que una el Urabá antioqueño con un puerto de aguas profundas en el Pacífico chocoano, sacándole por fin provecho a una geografía que Colombia ha ignorado durante toda su historia.

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El anuncio de mayor tamaño, un billón de pesos, se destinó a vías y aeropuertos: la conexión de Quibdó con la región del San Juan, la carretera entre San José del Palmar, El Cairo y el norte del Valle, el tramo Istmina-Puerto Meluk, los seis kilómetros que le faltan a la vía Ánimas-Urabá, la pavimentación entre Tutunendo y Quibdó, y el aeropuerto de Bahía Solano. La mitad llegará por obras por impuestos; la otra mitad, directamente del bolsillo privado.

También hubo anuncios sobre minería: un régimen especial para darles seguridad jurídica a los inversionistas y para que los mineros informales empiecen a formalizarse. Sobre energía: modernización de las redes de transmisión, que tardará, y mientras tanto paneles solares para las comunidades del Pacífico y plantas diésel para hospitales que hoy dependen de un servicio eléctrico que falla más de lo que debería. Un régimen tributario especial quedó en estudio para atraer capital, y se creó una gerencia exclusiva para el Chocó, encabezada por el viceministro de Agricultura José Leonidas Tobón, él mismo chocoano, que responderá al Gobierno Nacional a través de la gobernadora.

El sector privado puso también su parte social. Cien becas para jóvenes del departamento, cincuenta de Nutresa y cincuenta de Nubank. La Fundación Santo Domingo, el Ministerio de Comercio y Fontur anunciaron que convertirán a Nuquí y Bahía Solano en destinos turísticos prioritarios. Olímpica, Nutresa y Colombina se comprometieron a comprarles directamente a los productores locales, y Nubank a bancarizar a comerciantes y emprendedores que hoy no tienen ni siquiera una cuenta. Hasta el biche, la bebida artesanal de la región, tendrá salida comercial nueva a través de la Central Mayorista de Antioquia.

Ninguno de los presentes se atrevió a poner fecha a los proyectos más grandes, el canal interoceánico entre ellos, que puede tardar años solo en el estudio. Lo que sí quedó claro, o al menos eso repitió De la Espriella al cierre, es que catorce anuncios sueltos no sirven de nada si no se ejecutan como una sola estrategia. Falta ver si esa promesa, hecha frente a las cámaras y con los hombres más ricos del país sentados en primera fila, sobrevive al primer semestre sin sismo que tenga el Chocó.

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