- Valledupar: las 10 hamburguesas que debe conocer y probar

Por: Hugo Leonardo Valenzuela |

junio 29, 2024

Aunque la capital del Cesar es fuerte y tiene las mejores salchipapas (como lo expresé en un artículo anterior) aproveché también la más reciente visita a Valledupar para buscar y probar de primera mano las mejores hamburguesas del lugar, ya que se ha venido desarrollando en los últimos años un boom respecto a este tipo de comida rápida, que tal vez es la más popular a nivel mundial. Espero que sirva como una guía para residentes y visitantes a esta bella ciudad del caribe colombiano.

TRIBECA GOURMET BURGER

Fui con la expectativa de comer las salchipapas que me las habían recomendado, pero al ver la carta me di cuenta que tienen variadas y muy buenas opciones de hamburguesas también.

Así que ni corto ni perezoso le hice espacio en el estómago y pedí inicialmente las minihamburguesas de la casa que se pueden pedir entre 6 y 12 unidades, dependiendo de qué tan grande sea el grupo de comensales. Van con pan artesanal, carne angus certificada, queso cheddar, tocineta, lechuga, salsa nueva de mostaza de la casa y cebolla caramelizada en una reducción de vino tinto ¿van viendo el nivel?

En un ambiente muy americano, con poderosas bebidas para acompañar y con una atención al cliente muy dedicada, Tribeca logra que uno quiera volver, tal vez con ese ser querido que tuvo que dejar en casa por temas de trabajo, o simplemente a alguien que se le quiera dar gusto en el futuro.

Volviendo al tema de su menú, que es lo que más nos interesa, me dejé asesorar de los meseros del sitio y pedimos una hamburguesa "Brooklyn" que va con 160 gramos de carne angus certificada, pan artesanal, queso mozzarella, vegetales frescos, salsa tártara, salsa de piña, chucrut de piña, papa ripio, cebolla grillé y un buen pedazo de tocineta.

Creo que, y tengo de donde comparar, es una de las 10 mejores hamburguesas que me he comido, y lejos estaba de imaginarme que la iba a encontrar en Valledupar. No me alcanzó la capacidad instalada para probar más, pero prometí volver por la hamburguesa de la casa, "Tribeca" (clásica hamburguesa americana con 160 gramos de carne angus certificada, pan artesanal, queso cheddar, lechuga crespa, tomate, pepinillos agridulces, cebolla grillé, tocineta y salsa de la casa).

Acaban de abrir sede también en la ciudad de Sincelejo y seguramente tendrán igual o mayor éxito que en Valledupar.

Direcciones: carrera 4 No 11-75 EDS Terpel la 4ta, Valledupar

calle 33 No 31 - 14 barrio Boston, Sincelejo, Sucre

Instagram: @tribecagourmetburger



CALLEJEROS

Repite en mis listados este lugar por méritos propios; debo decir que mis paisanos bogotanos, sobre todo los del barrio Cedritos, ya lo tienen como uno de sus preferidos a la hora de comer hamburguesa o salchipapa. Es todo un referente de la comida rápida en la capital del país, pero igualmente es profeta en su tierra vallenata.

Su carta en temas de hamburguesas es corta pero sustanciosa, así que no hay que pensar mucho pa elegir entre una "hamburguesa clásica" (pan artesanal suave y esponjoso, mezcla de una jugosa al paladar carne premium de res y de cerdo asada a la parrilla, queso derretido, lechuga fresca, cebolla crujiente con salsas rosada y tártara, y acompañada de papas a la francesa), una "doble carne" (pan artesanal, doble porción de mezcla de carne de res y cerdo, tomate maduro, queso derretido, cebolla crujiente, tocineta, salsas y papa a la francesa) y la hamburguesa callejera (pan artesanal, carne premium de res y de cerdo, queso derretido, lechuga fresca, tomate maduro, cebolla, butifarra, chorizo, tocineta, salsas tártara y rosada y papas a la francesa).

Existe otro producto que me llamó mucho la atención y es el llamado "chuzo hamburguesa", una preparación con lomo fino de res, pechuga de pollo, chorizo, butifarra, papa ripio, tocineta, queso mozzarella derretido, salsa tártara callejera, servido en pan suave y esponjoso de hamburguesa. Muy novedoso y bastante agradable al paladar de hecho. En esta parte de la carta hay, tres opciones más del chuzo hamburguesa. ¡Comida rápida de calidad, al estilo callejero!

Direcciones: carrera 9 con calle 9b esquina en Valledupar, y calle 140 No 13- 62 barrio Cedritos.

Instagram: @callejeros_col



KUPA

Me hubiese arrepentido si no alcanzaba a visitar este buen restaurante de hamburguesas; lo resumo en pocas palabras como, calidad humana de sus dueños, calidad humana de sus empleados y calidad máxima en sus productos e insumos. Hace mucho no combinaba una hamburguesa con una malteada, y se me había olvidado que ese maridaje es ganador. Kupa es una experiencia diferente, enriquecedora a los sentidos y sirve para celebrar alguna fecha especial. De hecho en mi visita, había un grupo grande personas que estaban celebrando un cumpleaños y que la estaban ´pasando de maravilla.

El sitio tiene un concepto de esos con una carta no muy extensa, pero que te hace tomar una buena elección, cualquiera que sea. Se puede escoger entre la clásica, la Kupa BBQ, American B, Bacon Cheese Burger (que fue la que yo pedí), clásica doble y Kupa BBQ doble.

Mi elección como lo dije antes, fue una Bacon Cheese Burger que lleva un delicioso pan de papa artesanal, 150 gramos de carne 100% de res, queso cheddar americano, tocineta crocante y salsa especial sweet BBQ. Esta última le da un toque picantico dulce que potencia a la hamburguesa, sobre todo a la carne; y si, pídanla ojala con una malteada de vainilla, arequipe o de Oreo, porque las preparan de manera deliciosa y talentosa en Kupa.

Otra opción de bebida para acompañar puede ser una de las cervezas importadas que ofrecen en el lugar y que maridan bien su hamburguesa, hoy día, una de las favoritas de los habitantes de Valledupar. Kupa y su buena fama siguen creciendo a pasos agigantados y de seguro yo siempre pediría si viviera allá, y siempre volvería si lo hago como turista o en plan de trabajo.

Dirección: calle 13 No 7 - 04

Instagram: @kupa_co



THE VILOS

En The Vilos House tratan los platos de comida rápida tradicional como de alta alcurnia; su estilo es llevar a la máxima potencia preparaciones como picadas, perros calientes, salchipapas, desgranados, pinchos y por supuesto lo que nos concierne en este escrito, sus deliciosas hamburguesas. En la carta está la opción de uno mismo armar su hamburguesa escogiendo entre 3 tipos de proteínas, 9 clases de vegetales, 5 tipos de quesos, 8 estilos de salsas y finalmente 8 clases de novedosas adiciones.

Pero si esta opción no cumple con sus expectativas, váyase a la parte del menú en donde ya hay clases de hamburguesas armadas que puede disfrutar más sencillamente. 10 tipos de preparaciones entre las que destaco la "Candy Burger" (doble carne, cada una de 170 gramos, doble queso mozzarella, cebolla caramelizada, tocineta y una salsa agridulce exclusiva llamada maeploy que tiene una caramelización especial más pimienta y que se repotencia en la medida que se le agregue más para que de una tonalidad medianamente picante), la "Mamma Mía" (carne de 170 gramos, queso mozzarella, pepperoni, mix verde, pepinillos, aros de cebolla, y salsa napolitana), la "Crunchy Burger" (carne de 170 gramos, chicharrón, queso mozzarella, lechuga crespa, tomate, y una salsa especial deliciosa en reduccción de pimentón) y la "Burger Honey" (carne de 170 gramos, rúgula, tomate, tocineta confitada y queso crema)

Salsas exclusivas, carnes de muy buen sabor, opción de papa en casco para acompañar (mis favoritas) y un emplatado sobrio, listo y muy buen puesto. Volvería una y otra vez sin dudarlo, es un restaurante que sobresale notoriamente en la ciudad de Valledupar.

Dirección: carrera 11 No 9d 14 Valledupar

Instagram: @theviloshouse



JERRY COMIDAS RÁPIDAS

Cuandofui a probar sus famosas salchipapas, me di cuenta que a una mesa continua a la mía, pasaban algo que no veía hace mucho tiempo, que me llamó la atención y que me recordó un sitio en Bogotá en donde consumía "arepa burger" llamado salsamentaria San Juan por allá cerca del centro comercial ciudad tunal.

Y la verdad tengo que decir que, aunque parece una hamburguesa sencilla cuando uno la muerde realmente funciona muy bien al paladar por el sabor neutro de la arepa, lo gustoso y salado de la carne, lo dulce que le puedan aportar ingredientes como vegetales, salsas y algún toque dulce que se adicione.

Pues yo ni corto ni perezoso suspendí el tenedor que le estaba metiendo a mi plato y pedí muy antojado una hamburguesa con arepa que llevaba además carne artesanal de 125 gr, filete de pollo de 200 gramos, jamón, mortadela, tocineta ahumada, queso doble crema, cebolla, tomate, lechuga, pepino y papas a la francesa.

Dentro del menú existen 5 opciones más entre las que se destacan la hamburguesa con pollo (filete de pollo 180 gramos, jamón, mortadela, queso doble crema, cebolla, tomate, lechuga, pepino y papas a la francesa) y la hamburguesa doble carne (2 carnes artesanales de 125 gr, jamón, mortadela, tocineta ahumada, queso doble crema cebolla, tomate, lechuga, pepino y papas a la francesa).

Sí, Jerry es toda una institución en salchipapas (tiene la más grande del país), pero es más que salchipapas. Así que despues de probar su plato principal, aconsejo explorar cosas igualmente ricas como picadas, desgranados, sanduches, perros calientes, asados, y obviamente las "burguerarepas de carne o de pollo".

Direcciones: carrera 9 No 13a esquina

Avenida Simón Bolívar No 27-17

Instagram: @jerrysalchipapas



BOURBONS FOOD

Hablar de Bourbons es hacerlo de un claro referente de hamburguesas en la ciudad de Valledupar; mucho me lo habían recomendado viviendo en el departamento del Magdalena y en Santander.

Afortunadamente ahora soy cliente frecuente y desde la última vez que había escrito de ellos por allá en épocas de festival, han crecido merecidamente, a tal punto que, además de Bogotá, ya están abriendo puertas en la ciudad de Medellín con sonado éxito.

Aunque el menú es algo diferente dependiendo de la ciudad, guarda fidelidad en algunos de los productos que son los que todos piden y que hacen las delicias de los comensales que ya saben de la calidad de hamburguesas al carbón que venden.

Ejemplo de eso es la hamburguesa "pidiendo vía" (150 gramos de carne, queso costeño asado, tocineta, cebolla caramelizada, mayo chipotle, salsa de panela y pan de papa con ajonjolí negro), la burger crispy jack (doble carne madurada de 180 gramos al carbón, tocineta horneada, queso tipo cheddar, cebolla crispy, pan a base de papa, salsa de la casa y salsa BBQ en reducción de whisky Jack Daniels), "Burger Atlanta" que es como la recomendada de la casa y que va con 150 gramos de carne madurada al carbón, tocineta horneada en reducción, cebolla caramelizada a base de whisky bourbon´s, queso mozzarella, una salsa 4 quesos inmejorable, salsa mayo chipotle, pan a base de papa con ajonjolí negro y un toque secreto bastante crocante en su preparación.

Otra recomendación es la hamburguesa "burger sabanera pro"; consta de doble carne madurada al carbón, doble queso sabanero, tocineta horneada, cebolla caramelizada, a base del whisky bourbon´s, salsa mayochipotle, , salsa de panela especial de la casa y pan a base de papa con ajonjolí negro.

Algo muy tradicional para grupos numerosos es pedir para picar mientras llegan los platos fuertes, las miniburgers por 6, que se pueden pedir de varios sabores para explorar las múltiples opciones de hamburguesa en el sitio, con carnes de 40 gramos de carne al carbón, 1/4 de tocineta, 1/4 de queso sabanero, cebolla caramelizada, salsa de panela, salsa chipotle, mini panes de papa con ajonjolí. Buenas bebidas para acompañar como cervezas importadas, cocteles, malteadas y limonadas (sobre todo la de coco).

Dirección: carrera 9 No 7b -09 Valledupar

Instagram: @bourbons.food



DALÍ BURGER

Haysitios en donde uno llega y es un cliente más, teniendo en cuenta que es bien atendido, pero en Dalí Burger de verdad que se cumple eso de que lo hacen sentir a uno como si estuviera en la casa. En un amplio antejardín de una casa grande del barrio El Amparo en Valledupar, una Guajira y su esposo oriundo del Eje Cafetero, montaron un negocio de hamburguesas que sabe a hogar.

Ella es la de las recetas virtuosas y el el creativo administrativo, y así juntos forman un excelente equipo que se ve reflejado en sus productos que presentan a propios y extraños. Una visita muy agradable atendida por sus dueños que me llevaron en un viaje gastronómico para conocer su historia y su carta que incluye parrillas, asados y toda la experiencia pues con razón saben que son expertos en hacer muy pero muy buenas hamburguesas.

Comencemos por la hamburguesa "la pilonera", una receta de la región que quiso exaltar ingredientes locales dentro de ese soñado pedazo de pan carne que inventaron los alemanes. Lleva pan brioche o artesanal, 150 gramos de carne de res, queso costeño especial, queso mozzarella, tocineta crocante, cebolla caramelizada, vegetales, aderezos de la casa y acompañada de unas crocantes papas a la francesa.

Después de probarla llegué a la conclusión que el queso costeño nunca será igual al que uno consigue en otros departamentos, y mucho más si es en el centro del país. Me explicaban que muchos de los proveedores de la región manejan el estilo antiguo de cuajo artesanal para hacer los diferentes tipos de queso.

Siempre una preparación picante será de todo mi gusto, y esas manos virtuosas de la chef presentan a sus comensales la hamburguesa "Tex Burger". Un pan brioche, blend de carne seleccionada de muy buena calidad, nachos crocantes, queso crema, jalapeños, queso mozzarella, tomates frescos, aderezo de la casa (del cual no me quisieron decir el secreto) y abundantes papas francesas como acompañamiento.

También tuve la oportunidad de probar en otro día diferente de mi estancia en la capital del Cesar la "hamburguesa madurita", una receta con pan brioche, carne de res, queso costeño especial asado, queso mozzarella, tajadas maduras (funciona muy bien como toque dulce dentro de una hamburguesa), queso crema, vegetales, aderezo de la casa y papa francesa.

Son más de 10 opciones de hamburguesa y todas diferentes y de verdad con recetas bastante novedosas. Tienen algunas opciones de salchipapas (porque en todo negocio de comida rápida en Valledupar siempre debe haber así sea una salchipapa en la carta) y cortes de carne como lomo de cerdo, churrasco, picadas y bebidas de la casa como batidos, limonadas de coco o cerezadas y algunas micheladas (recomiendo la de frutos amarillos con pulpa de piña más maracuyá, zumo de naranja, tajín, pimienta y sal, y se puede escoger entre soda, ginger o alguna de las cervezas disponibles.

Dirección: calle 11 No 19d 112 barrio El Amparo, Valledupar

Instagram: @daliburguerfd



9TH STREET BURGER

La hamburguesa más nueva de este listado, pero que está causando sensación en la actualidad en la capital del Cesar; se trata de hamburguesas tipo smash, de esas en donde la carne es protagonista principal de la receta, y en donde "menos es más", o sea pocos ingredientes, pero mucha calidad y sabor. En una preparación de estas la carne se prensa mucho más contra la plancha para que quede crujiente por fuera, pero sin que pierda la jugosidad al interior.

9th Street Burger ofrece este tipo de hamburguesas logrando ser fiel a la técnica, teniendo en cuenta también un concepto muy norteamericano en donde la carta no es tan extensa pero las opciones, aunque limitadas, están estudiadas para dar gusto a los diferentes tipos de gusto de los comensales promedio.

Eso se puede notar en preparaciones como por ejemplo la "cheese burger", una hamburguesa smash sencilla con pan de papa, queso cheddar americano, cebolla grillada, pepinillos y salsa de la casa; de igual manera está la "chicken BBQ burger", hamburguesa de pollo crispy con pan de papa (un pan bastante bueno) queso cheddar americano, cebolla grillada y salsa bbq, y finalmente la hamburguesa "triple burger 2 cheese", carne tipo smash triple, pan de papa, doble queso cheddar americano, cebolla grillada, pepinillos y salsa de la casa.

El sabor de una smash bien preparada siempre será delicioso, y esta marca lo logra. Tal vez por eso en tan poco tiempo se han logrado posicionar en esa ciudad y yo que fui a visitarlos en punto de venta me di cuenta que el tema de los domicilios se mueve de una manera impresionante.

Bienvenida a la ciudad 9th Street Burger; hamburguesas como esta estaban haciendo falta en Valledupar, y yo espero que les siga yendo muy bien como hasta ahora.

Dirección: Calle 9 N 11 32 (05:00 pm 11:00 pm)

Instagram: @9streetburger.vup



THE BROTHERS BURGER

Qué bueno encontrar un santandereano haciendo hamburguesas de calidad en Valledupar; desde que vi las fotos en sus redes sociales, sospeché que esta marca tenía el estilo bumangués que para mí es bien conocido.

Bastaba ver como ofrecían sus productos con la tradicionales e inseparables tártara y piña que se acostumbra y que se sirve sin preguntar a cualquier santandereano. Y eso precisamente es lo que caracteriza entre otras cosas al chef Andrés, dueño de la marca, quien como buen representante de su tierra es generoso en porciones, ingredientes, talento en las manos al cocinar las carnes y su actitud de servicio al comensal.

Bastó con pedir una ""Burger Pulled Pork (pan brioche artesanal, 130 gr de carne madurada de res, bondiola bañada en sus jugos en cocción de 8 horas, tocineta ahumada, queso cheddar tajado, cebolla cruda, tomate del campo y cogollo europeo) para darme cuenta que efectivamente el chef provenía de la ciudad de Colombia en donde mejor hacen las hamburguesas.

Pero no paré ahí, y gracias a que llevaba mucha hambre alcancé a pedir como segunda opción "burger la diabla" (pan brioche artesanal, 130 gr de carne madurada de res, guacamole, carne desmenuzada con jalapeños en salsa de la casa, queso mozarella tajado, queso cheddar líquido, cogollo europeo y aros de cebolla).

Me queda de tarea para cuando regrese, otra preparación que vi en el menú y que se llama burger poporra (pan brioche, doble carne de res seleccionada, doble queso mozarella, tomate del campo, cebolla cruda, pollo en salsa de la casa y papa fosforito con tocineta crujiente).

De igual manera algo que ellos llaman "calderetes" y que se asemeja a una salchipapa, pero con ingredientes generosos, sobre todo en la parte de las proteínas.

Un ejemplo de eso es el calderete monster, que consta de 350 gramos de papa a la francesa, acompañadas con carne desmenuzada en chilli refrito, bondiola de cerdo en sus jugos, pollo desmenuzado en salsa de la casa, maiz tierno, chorizo santo rosano, crema agria, guacamole, pico de gallo, doritos, tocineta crujiente y nuestra exquisita salsa de la casa. ¡Pero es que el estómago no daba para más! En todo caso supremamente recomendado The Brothers Burger, by Bucaramanga City.

Dirección: carrera 12 # 8-56 barrio San Carlos

Instagram: @thebrothersburgervp



EUREKA FAST FOOD

Un sitio pequeño pero muy acogedor que ya habíamos tenido en el pasado listado de salchipapas, pero que también es muy fuerte en la parte de hamburguesas. Así lo pude comprobar en una de mis últimas visitas a restaurantes de este estilo en Valledupar.

Se destacan la "hamburguesa americana" con un pan dorado, doble carnes de 150gr , doble queso mozarella, doble tocineta, pepinillos, lechuga, tomate, cebolla, salsa de la casa. Otra excelente opción es la "hamburguesa costeña" (pan dorado, 150 gr de carne, chorizo santandereano, chicharrón, queso costeño asado, salsa de queso y maíz, lechuga, tomate, cebolla, salsa de la casa).

Existe una hamburguesa mixta muy buena que va con pan dorado, 150 gramos de carne, pechuga, queso mozarella, lechuga, tomate, cebolla grille, salsa de la casa.

Buenas y variadas bebidas para acompañar sus hamburguesas; otro plus y por el que hay que estar pendientes de sus redes sociales es que frecuentemente lanzan promociones de hamburguesas 2x1 dependiendo del día de la semana.

Yo hice la tarea y me pedí el domicilio a donde me estaba hospedando, realmente me salió muy barato y la comida que llega no pierde tamaño ni mucho menos calidad, es tal cual como la sirven en punto de venta.

Dirección: calle 16a No 20- 05 esquina barrio Dangond

Instagram: @eurekafastfood

*Otras buenas hamburguesas para probar en Valledupar son Munchies Parrilla, Burger Train y Rostock Grill and Burger.