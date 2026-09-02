Los cafeteros liderados por German Bahamón son los segundos exportadores superando a petroleros y mineros

Otros empresarios de peso en las exportaciones colombianas son José Linares al frente de Drummond, Vanessa Espinal a la cabeza de Eslop y Leonardo Li con Zijin

Las empresas que más ventas registraron en el extranjero, según la Asociación Nacional de Comercio Exterior, tienen un elemento en común: buena parte de su actividad está relacionada con los hidrocarburos y la minería. Ecopetrol, Drummond, Comercializadora Internacional Eslop S.A.S., la Federación Nacional de Cafeteros, Zijin Mining y Aris Mining aparecen entre las compañías con mayor participación en las exportaciones del país.

Tres de ellas -Ecopetrol, Comercializadora Eslop y Federación Nacional de Cafeteros- son colombianas, mientras que Drummond es estadounidense; Aris Minning, canadiense y Zijin Mining, China.

Ecopetrol encabeza el listado. Entre enero y junio de este año, registró ventas externas por U$5.282 millones. Con la llegada del nuevo gobierno de De la Espriella, la compañía enfrenta una eventual reestructuración que incluirá cambios en su junta directiva, que se conocerá el 15 de septiembre de 2026. Entre los nombres que se mencionan están Carlos Augusto Suárez, Jorge Alberto Jaller y José Camilo Manzur, mientras que continuarían César Loza, representante de los trabajadores, Luis Felipe Henao y Ricardo Rodríguez Yee. No obstante, la junta directiva se conocerá el próximo 15 de septiembre.

¿La llegada del fracking?

Otro de los asuntos que estaría sobre la mesa para Ecopetrol es la posibilidad de desarrollar proyectos de fracturación hidráulica, conocida como fracking. La empresa ya ha participado en operaciones de este tipo en la cuenca Permian (Texas, Estados Unidos), en alianza con Oxy.

Drummond, presidida por José Miguel Linares, también mantiene entre sus planes la posibilidad de utilizar la polémica técnica en Colombia, particularmente en zonas de la cuenca Cesar-Ranchería.

La compañía registró exportaciones por U$1.144 millones. Su producción de carbón proviene de proyectos como La Loma, El Descanso y El Corozo, además del puerto de exportación, que inició labores de explotación en diciembre de 2022. Dichas operaciones están ubicadas en Cesar.

La Comercializadora Internacional Eslop S.A.S., fundada formalmente en Colombia el 19 de octubre de 2016, es una empresa de capital 100 % colombiano y origen antioqueño, con sede principal en Medellín.

La compañía no posee títulos mineros ni yacimientos propios. Su actividad consiste en comprar oro, platino y metales asociados a mineros y explotadores autorizados en regiones de Chocó y Antioquia para luego exportarlos a mercados internacionales. La empresa es dirigida por Vanessa Espinal.

Capital de origen extranjero

Por su parte, Zijin Mining, multinacional de origen chino que llegó a Colombia entre finales de 2019 y comienzos de 2020, tiene como principal operación en el país la mina de Buriticá (Antioquia).

La compañía ha enfrentado dificultades por la presencia de minería ilegal en el complejo subterráneo. Según la información entregada, los trabajadores habrían ocupado cerca del 60 % de los túneles. Ante esta situación, la empresa presentó una demanda contra el Estado colombiano ante el CIADI, por una suma entre U$430 a U$450 millones. Pese a las dificultades, Zijin Mining registró ventas externas por 682,4 millones de dólares. Su principal representante en Colombia es Leonardo Li.

Por último, Aris Mining, de origen canadiense, concentra importantes apuestas mineras en Segovia, (Antioquia); el Complejo Marmato (Caldas) y el proyecto aurífero Soto Norte, en Santander. Su principal producto de exportación es el oro, aunque también obtiene plata de sus operaciones en Colombia. La compañía está representada en el país por Alejandro Jiménez.

El listado evidencia el peso que mantienen la minería en las exportaciones. A pesar de que el gobierno de Petro enfatizó que dejó un país con una economía más diversificada, con actividades como el café, las mayores compañías exportadoras continúan vinculadas, en buena medida, a recursos naturales como petróleo, carbón y metales.

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