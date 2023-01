"Es mi primer día" Ladrón a se subió a un bus a atracar y se le olvidó lo que tenía decir

.Publicidad.

Cuando se piensa que no se pueden conocer situaciones más insólitas, está claro que solo hay que revisar TikTok. Esta plataforma se ha convertido en la favorita de las personas para compartir los momentos más inusuales como la vez que en Bogotá unos ladrones se hicieron virales por saludar antes de robar a sus víctimas.

Esta vez, la situación también incluye hurtos, pero esta escena se dio en México. El video fue compartido por un hombre identificado como Jorge Zac, quien parece que se encontraba en el lugar.

En el clip se ve a un hombre solicitando a los pasajeros de un bus que lleven sus pertenencias hacia la parte de adelante del vehículo. Lo inusual vino cuando no supo continuar con el atraco y tuvo que sacar una hoja de papel para recordarlo.

“Carteras, celulares, mochilas al frente y sin verme a la cara, no quiero perjudicarlos, nada más quiero sus cosas”, lee primero el hombre y continúa diciendo “rápido porque si no me enojo, yo soy un asaltante”.

Ante la actitud vacilante y nerviosa del hombre, una mujer decide enfrentarlo “Amigo, ni siquiera te sabes tu texto, si quieres bájate, ve y lo practicas y luego te subes a otra ruta y ya”. El ladrón se excusó diciendo que era nuevo y que era su primera vez.

En medio de la discusión de la mujer y el ladrón se escucha a un hombre diciendo que deberían darle un castigo “Bájenlo y encuérenlo” haciendo referencia a que debían desnudar al asaltante.

A esto el ladrón le solicita a la mujer que le ayude y que le entregue su bolso, no sin antes pedirle educadamente el favor.

El video de aproximadamente 3 minutos termina, con el ladrón siendo bajado por la mujer con la que peleó, esto con lágrimas en los ojos y quejándose como un niño pequeño.