Tan lejos que están las presidenciales 2026, pero algunos... ¡ya laaaaargaron la carrera!

¡Laaaaargaron la carrera y salen disparados caballos y potrancas purasangres en el hipódromo de…! ¿En cuál será? Como hace ratón dejaron de existir el de Techo, el de Los Andes, el de Los Comuneros y el de Villa de Leyva, entonces será en el peladero de la amplia geografía nacional en que se construya uno nuevo.

¡Piiiii! ¡Pita el referí central FIFA y rueda el balón en el Nemesio Camacho El Cam…didatín de nuestra Atenas Suraviayalina!

Cabe recordar que nuestro continente tenía nombre antes de la llegada de los depredadores chapetones, y ese es Aviayala. *

¡Play ball! ¡Zumba la pelota caliente en el brillante diamante del Barrio Abajo, de Bacharranquilla La Bella, y se da comienzo al encuentro beisbolero entre la novena alternativa de Los Zurdosos contra la del team titular Ultragodos!

¡Pum! ¡Suena el pistoletazo de salida y se impulsan a toda prisa, como impelidos por resortes, los veloces atletas-aspirantes de la mmB, Media Maratón de Bacatápolis, promovida por la algalancaldía de la oligarquía santafereña, ala, y que terminará en el templete de posesión del primer mandatario, en la Plaza de Bolívar! ¡Carrera ar, ajúa!

¡Tan! ¡Suena la campana en el cuadrilátero del Cæsar Palacete de La Vega, Cundinamarca, y abre el telón de la pelea estelar entre el peleador campeón de la esquina izquierda contra el retador de la punta opuesta, opositora y opulenta!

¡Click! ¡Hunde el árbitro un botón del doble reloj controlador del tiempo en la partida de ajedrez entre Ding Izquierliren y Fabiano Derecharuana, y es así que las blancas echan palante el peón de la dama en un primer movimiento, en pos del cuero cabelludo del rey negro!

¡Tas! ¡En la mesa del juego de dominó que se escenifica en la carrera 8 #7-26, Bogotá D.C., abre el doble seis y que haya un ganador en el 2026!

¡Vía libre a la etapa reina de la Vuelta al Poder en Colombia, en su etapa de giros y más giros por el Barrio La Candelaria, pasando por el palacio de Narquiño, Gatiño, Petriño!... O sea, la Casa de Nariño.

Todo esto que a uno le fascina, escribe con disciplina y gasta memorina, puede idealizarse con una calentura de hacer esto o aquello… Fiebre de vivir la vida de los vivalavida. Fiebre del hincha de la gloriosa Selección Nacional, que eleva los latidos de los corazones en los partidos eliminatorios del Mucdial 2026 (“Muc” por las iniciales de los países en que se va a realizar, que son Méjico, Unái Stei y Canadá). Fiebre de amar de los amantes que no juran un amor para siempre, como dice el cantante de Linares, Raphael. Fiebre de estudiar de los estudiantes, y que el cielo los bendiga, el futuro de nuestra raza y de la Aviayala latina, al decir del abogado panameño Rubén Blades.

Fiebre de leer, de los lectores de libros liberadores y de estas columnas inoportunas. Fiebre de rumbear, de los tomadores. Fiebre de rendir culto a las bellas artes, de artistas de todas las aristas. Fiebre de los que viven en el rebusque tratando de conseguir para uno o dos golpes al día, porque de tres… olvídalo. Fiebre de conseguir dinero cómo sea, porque “plata es plata” visto desde la torcida perspectiva de sinvergüenzas de todas las calañas. Fiebre conflictiva de picapleitos mafiosos, paras y guerrillos. Fiebre de “fakenews”, de los seudoperiodistas de los mass media que sabemos.

Es así que en este incierto final de 2023 se ha desatado una epizootia aún no detectada por la Organización Mundial de la Salud ni por los epidemiólogos del Ministerio de Salud y Protección Social. No, no se trata de un rebrote del cóvid ni nada por el estilo.

La enfermedad que empieza a contagiar cada vez más a un mayor número de pacientes impacientes es la candidatitis presidencial.

A más de dos años de las elecciones de la primera vuelta para la elección del Presidente de la República a realizarse el último domingo de mayo de 2026, la plaga de marras se extiende como pólvora.

Surgen a tutiplén precandidatos presidenciales por todos los recovecos. Los lanzan cerrados conventículos de partidos, aristocráticos clubes sociales de alto turmequé, poderosos gremios económicos, sindicatos, cofradías y hasta grupúsculos vecinales. Hasta emergen en vías públicas tirando discursos veintejulieros, por hoyos abiertos dejados por el robo de tapas de alcantarilla.

Te suelto la primera listica de potenciales achacosos.

La infaltable Íngrid Betancourt, María Cabal, Verónica Alcocer, Francia Márquez, Piedad Córdoba, Paloma Valencia, Paola Holguín, Angélica Lozano, su cónyuge Claudia López, Ana Agudelo, María Pizarro, Roy Barreras, Carlos Caicedo, Iván Cepeda, David Rasero, Alexander López, Luis Pérez, Camilo Romero, Luis Velasco, el sempiterno Sergio Fajardo, Jorge Robledo, Iván Name, Germán Vargas, Pacho Santos, Rafael Nieto, el nieto de Turbay, Polo Polo, JP Hernández, Ariel Ávila, Simón Gaviria, Daniel Quintero, Iván Velásquez, uno de los godos Gómez, Juan Galán…

¿Quieres más? De sopetón y con folclor bonachón, metamos en el saco a nuestra diva Amparo Grisales, Fabiola Posada, Piroberta, Polilla, Marbelle, Esperanza Gómez, Vicky Dávila, Don Jediondo, Chester, Alejandro Riaño, Suso, el par de FucksNews, Wally Opina, Rocky Te Lo Cuenta, Notiparaco, Copetín, Maturana, El Pibe Valderrama, el Tino Asprilla, Daniel Coronell, Juan Diego Alvira, Carlos Vives, el Bolillo Gómez, la paloma de la paz, el cóndor del escudo, el gavilán de Benito Barros, la gallina java de Noel Petro, el perro de Juanita, el gato Sismario** de mi apartacho, un hipopótamo de la Hacienda Nápoles, una jaca de El Ubérrimo, un burro de San Antero y una marimonda carnavalera, entre otras y otros animaluchos políticómicos de la exuberante fauna de la agreste Animalombia.

Si te sirve de consuelo, va el siguiente dato: en las elecciones presidenciales de Nigeria, en 2019, se presentaron… ¡79 candidatos!

