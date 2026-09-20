De la Espriella no le comió cuento a Juan Carlos Abadía, quien simuló estar enfermo para no ser trasladado de prisión

El exgobernador del Valle, condenado a más de 21 años, estaba en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de Cali. Fue llevado a la cárcel de Villahermosa

El traslado de Juan Carlos Abadía terminó ocurriendo después de que el exgobernador del Valle fuera llevado a una clínica tras presentar, según el presidente Abelardo De La Espriella, un supuesto episodio cardíaco. La atención médica no detuvo la orden del Gobierno y, cerca de las 11:30 de la noche del 19 de septiembre, el exmandatario fue llevado a la cárcel de Villahermosa, en Cali.

Abadía permanecía recluido en un pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, en la capital vallecaucana. De acuerdo con la versión entregada por De La Espriella, desde ese lugar el exgobernador continuaba interviniendo en asuntos políticos y administrativos, pese a tener una condena vigente.

El presidente afirmó que Abadía “participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos”, mientras cumplía una sentencia de 21 años y siete meses de prisión por hechos de corrupción. El señalamiento fue presentado por el mandatario como una de las razones para ordenar su traslado a un establecimiento penitenciario.

Juan Carlos Abadía se creía intocable. Desde el pabellón especial de la Escuela de Carabineros de la Policía en Cali hacía y deshacía: participaba en política, ponía y quitaba funcionarios y definía contratos, pese a estar condenado a 21 años y 7 meses de prisión por corrupción.… pic.twitter.com/fBcQGjXe78 — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 20, 2026

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El traslado terminó en Villahermosa

La situación cambió cuando, de acuerdo con el relato presidencial, Abadía fue llevado a una clínica después de presentar un episodio cardíaco. De La Espriella sostuvo que se trató de una maniobra para impedir el traslado y aseguró que dio instrucciones para que, una vez atendido, continuara el procedimiento.

La orden finalmente se cumplió durante la noche del sábado 19 de septiembre. A las 11:30 p. m., aproximadamente, el exgobernador fue trasladado a la cárcel de Villahermosa, también ubicada en Cali.

La condena contra Abadía está relacionada con la contratación para dotar bibliotecas escolares del Valle del Cauca. La Corte Suprema confirmó el 16 de junio de 2026 la sentencia por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.

El caso se originó en un convenio firmado en 2010 para dotar 40 bibliotecas públicas de escuelas y colegios del departamento. El contrato tuvo un valor de $1.072 millones y, según la sentencia citada por El Espectador, se habrían generado sobrecostos por al menos $817 millones.

Una condena de más de 21 años

El proceso penal contra Abadía avanzó durante varios años. Fue imputado en 2017, acusado y juzgado ante la Corte Suprema y finalmente declarado culpable el 20 de noviembre de 2023, cuando recibió la condena de 21 años de prisión.

Con el traslado a Villahermosa, el exgobernador dejó el pabellón especial donde permanecía recluido. De La Espriella informó la operación públicamente y aseguró que la atención médica no modificaría la decisión de llevarlo a una cárcel.

El mandatario cerró su mensaje señalando que nadie está por encima de la ley y que los traslados de personas privadas de la libertad continuarían bajo su Gobierno.

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