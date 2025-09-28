Acaba de llegar con GeoPark a Vaca Muerta, tras llevar a Ecopetrol al fracking en Texas e intentar los pilotos en Puerto Wilches para evaluarlo en Colombia

La llegada de GeoPark a Vaca Muerta, una de las formaciones más grandes del mundo de petróleo no convencional, en la cuenca neuquina de Argentina, es el último proyecto de fracking que Felipe Bayón está asumiendo. El expresidente de Ecopetrol empezó en Colombia llevando a Ecopetrol a la emblemática cuenca Permian desde el 2019, de la mano de OXY, y un año después estaba tratando de poner en marcha los pilotos Kalé y Platero, ubicados en el municipio de Puerto Wilches, departamento de Santander, para evaluar las posibilidades de hace fracking en el país.

El primero de los proyectos el joint venture que firmaron Bayón y Vicki Hollub, CEO de Occidental ha sido exitoso Sus números en producción e ingresos han contribuido a amortiguar los resultados de Ecopetrol: 105.800 barriles petróleo equivalente por día en el primer semestre e ingresos de $2,56 billones.

Los pilotos que iniciaron en 2020 como Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII), fueron abortados en 2022, entre presiones de ambientalistas y comunidades, hasta que la empresa confirmó que descartaba hacer tracking en Colombia en su estrategia para el largo plazo.

Felipe Bayón, quien asumió como CEO y miembro del Directorio de GeoPark el 1 junio de 2025, con 30 años de experiencia en petróleo y gas, ha logrado la entrada a Vaca Muerta tras pagar a Pluspetrol US$115 millones a Edith Rodríguez, la viuda del millonario Luis Alberto Rey, por Loma Jarillosa Este y Puesto Silva Oeste. Los bloques están produciendo actualmente entre 1.700 y 2.000 barriles día que planean elevar a 20.000 para el 2028 con una inversión que rondaría alrededor de USD 1.000 millones desde el año entrante y hasta el 2031.

GeoPak está sumando 12.300 acres en concesiones que se extienden por más de tres décadas. En el bloque Loma Jarillosa Este son 6.054 acres con una licencia de explotación vigente hasta 2057, y en Puesto Silva Oeste se otorgará una nueva licencia de explotación con una vigencia de 35 años.

Para elevar la producción perforarán de 50 a 55 pozos adicionales en 15 plataformas, se construirá una nueva central de procesamiento y un oleoducto que conectará ambos bloques para adecuarla a la nueva producción. La ventaja del fracking es que desde el primer momento la petrolera ya podrá estar sumando esos 1.700-2.000 barriles diarios, de los cuales el 95 % son e petróleo.

Le puede interesar: Le puede interesar: Un gringo fascinado con Colombia hizo en 10 años de GeoPark la segunda petrolera más grande del país

La segunda oportunidad

GeoPark, que está en el top de producción con Colombia Ecopetrol, Frontera Energy y SierraCol, tiene ahora en Vaca Muerta 25,8 millones de barriles de reservas 2 P (probadas y probables), había hecho un primer intento d entrar a esa formación del Neuquén.

El desembarco llega tras un intento frustrado en 2024 de asociarse con Phoenix Global Resources, pero la negociación no prosperó por falta de aprobación provincial. El acuerdo se había sellado en mayo del 2024 para adquirir el 50 % de los bloques de Río Negro, Confluencia Sur y Norte, y el 45 % de los de Neuquén, Mata Mora Norte y Sur, con un desembolso de USD 320 millones. Pero el 14 de mayo, Phoenix decidió dejar sin efecto la alianza, aprovechando una cláusula que así lo permitía si pasado un año el acuerdo no se perfeccionaba.

GeoPark va a ser fortaleciendo su negocio en Colombia y ahora en Argentina, invirtiendo solo en proyectos que ofrezcan retornos probados, mientras se proyecta como un jugador cada vez más relevante en el competitivo mercado de hidrocarburos de América Latina.

Le puede interesar: La estampida de 12 duros vicepresidentes de Ecopetrol con la llegada de Roa

Anuncios.

Anuncios.

Anuncios.