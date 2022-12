Sin duda alguna, el influencer paisa no ha escatimado en gastos y se ha dado pura vida de rico, hasta se gastó una millonada en productos Balenciaga

Hace algunos días que La Liendra ha compartido con su seguidores a través de Instagram lo que ha sido todo su viaje en Catar, viendo el mundial, junto a más influencers. Inclusive, en estos últimos días, Mauricio Gómez ha estado acompañado del también influencer paisa, Yeferson Cossio. Al parecer ambos estarían no solo viendo el mundial por placer, tal parece que también estarían cumpliendo con trabajo que sería colaborativo con un influencer español más.

Lo cierto es que La Liendra ha aprovechado muy bien su viajecito al mundial, pues en su Instagram se puede apreciar los tremendos lujos que se está dando. Allí ha mostrado como ha hecho recorridos en camello, ha estado andando en cuatrimotos en los desiertos de Catar y también. Aparte de estas actividades realizadas, el paisa también ha estado en varios de los partidos del mundial, donde ha podido ver a su máximo ídolo Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, parece que La Liendra no perdona un solo viaje para poder hacer la compra de alguna prenda, tenis o accesorio de las marcas más exclusivas del mundo. Hace poco, el influencer estuvo en uno de los centros comerciales de Catar, visitando diferentes tiendas y no perdió la oportunidad de comprar varias cosas en una tienda Balenciaga. Sin duda alguna, en este viaje el paisa se ha gastado unos buenos millones pero al final parece que eso no es nada para él.

