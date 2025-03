El dominio.CO, una mina de oro que Colombia estuvo a punto de perder por una empresa gringa

.Publicidad.

Apenas se posesionó el gobierno de Iván Duque, la recién nombrada ministra de tecnologías de la información y de las comunicaciones - MinTic, Silvia Constaín empezó a trabajar en la definición del proceso de selección para escoger un nuevo operador del dominio.CO, teniendo en cuenta que el contrato de concesión que venía desde el 2009 vencía en febrero de 2020.

El .co es la extensión de dominio de nivel superior en Internet asignada a Colombia por parte del ICANN (Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números) para la identificación de sus páginas web. Este dominio dada su particular extensión se ha convertido en uno muy demando a nivel mundial porque representa una opción corta y sonora que puede ser relacionada con palabras clave como "corporation", "commerce" o "company".

Entienda mejor que es el Dominio.CO y su importancia en esta nota.

El dominio.CO había sido manejando por la Universidad de Los Andes desde su asignación por parte del ICANN en 1991. Sin embargo, 17 años después, durante el gobierno de Álvaro Uribe, la entonces Ministra de Comunicaciones, María del Rosario Guerra, una figura central en ese gobierno y en el Partido Centro Democrático vio el potencial que podría tener el dominio, por su particularidad, si se ofrecía en todo el mundo, no solo a colombianos.

Mediante una licitación pública en 2009, el ministerio externalizó la administración de la operación, la cual fue adjudicada por diez años al emprendimiento .CO Internet, que gerenciaba Juan Diego Calle, y que incluso le ganó en su momento al más grande de la industria, que era el administrador del dominio .com.

La concesión arrancó con 27.000 dominios y en cinco años ya había pasado a 1.796.000. páginas WEB con el .CO.

Los tres colombianos involucrados Juan Diego Calle, Nicolai Bezsonoff y Eduardo Santoyo, lo convirtieron en un negocio atractivo para grandes compañías como la norteamericana Neustar-Vercara, que en 2014 la compró, quedando Eduardo Santoyo a cargo de la operación en Colombia.

Nicolai Bezsonoff ha sido directivo de GoDaddy

La concesión terminaba a finales del 2019 con lo cual el gobierno Duque, con Silvia Constaín de Ministra abrió una licitación pública que fue ganada por el mismo operador, .CO Internet que la tendría por 5 años, eso sí bajo unas nuevas condiciones económicas y técnicas. El resultado no se hizo esperar y con el nuevo modelo en menos de cuatro años la comercialización del dominio .CO generó ingresos por $ 507.000 millones con un aumento del 17.5% de empresas que solicitaron el dominio que en julio del año pasado superó los 3 millones de usuarios.

El Ministro de las TIC, Mauricio Lizcano y el viceministro Belfor García quien aspiraba a ser nombrado en propiedad por su cercanía con el Presidente Petro por su militancia en el M19, estructuraron una nueva licitación cuyos pliegos están colgados en la plataforma SECOP II para recibir comentarios hasta este 31 de marzo.

El encargado de escoger al nuevo operador será Julián Molina el recién nombrado ministro de las Tics quien llegó al cargo con el respaldo del Partido de la U dentro de la negociación de Armando Benedetti para buscar armar una nueva coalición en el congreso que apruebe las reformas del Presidente Petro.

La demanda de Neustar-Vercara a Colombia por el dominio.co

Los norteeamericanos de Neustar-Vercara no estuvieron de acuerdo con que se convocara a una nueva licitación con cambio de condiciones, argumentando que lo justo era ampliar por 5 años más el contrato vigente. Procedieron a demandar a la nación.

Colombia, por su parte, representada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, alegó que nunca creó expectativas de renovación de la concesión a los inversionistas, pues la renovación de la concesión no estaba contemplada dentro de los términos del contrato. La decisión de renovar o no recaía en el Gobierno, que legitimante considero apropiado reformular el modelo de administración de la concesión.

El caso fue radicado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por parte de Neustar, quien, el pasado mes de septiembre de 2024, emitió un fallo favorable para el país, eximiéndolo de pagar la indemnización de 350 millones de dólares.

El fallo con el que ganó el Estado colombiano, además, reafirmó la capacidad del Estado colombiano para tomar decisiones administrativas y contractuales sin estar sujeto a indemnizaciones desproporcionadas. Esto fortalece la soberanía jurídica de Colombia en los procesos de contratación pública.

El operador ha continuado cambiado de dueños

Semanas antes de la adjudicación en 2020, el negocio de registro de dominio de Neustar fue vendido a la también norteamericana Go Daddy. En ese momento, Neustar incluía una cartera de aproximadamente 12 millones de dominios, donde además del .co, administraba entre otros el .biz, .nyc, .us y .in. En 2023, Neustar Security Services cambió de marca a Vercara, con énfasis en la seguridad de sus servicios basados en la nube. Vercara fue la empresa a la que el Ciadi rechazó las reclamaciones.

Tras esta derrota jurídica por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado en representación del Estado colombiano, el Ministerio de las Tic ahora en cabeza de Julián Molina quedó habilitado para por medio de una licitación pública que ya está abierta se escoja el nuevo operador.

