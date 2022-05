La vergüenza que generan los periodistas de Win Sports, proponen a un técnico fallecido para la selección

Continua la búsqueda de técnico para la selección Colombia, y como ya es usual, los periodistas utilizan sus espacios para dar opiniones y hasta sugerir los nombres, de quienes creen, pueden hacer un trabajo importante con el equipo colombiano. Sin embargo, la mayoría de las veces dichas propuestas son un tanto extrañas y hasta imposibles, como fue el caso del técnico que propuso Julián Tellez, panelista del programa Saque Largo de Win Sports.

El exfutbolista bogotano se descachó en pleno programa en vivo y planteó la idea de ver a Alejandro Sabella como DT de la tricolor. El problema es que el argentino murió hace dos años y en ese orden de ideas es imposible verlo en el banco de la selección.

Alejandro Sabella murió hace dos años. Hoy lo propusieron como candidato a dirigir a Colombia. pic.twitter.com/XXW7s39Puc

— Out of context fútbol colombiano (@OutofcontextFPC) May 18, 2022