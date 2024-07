La verdadera razón detrás del cambio de Pedrito Jr en 'Pedro el escamoso'

.Publicidad.

Ya se estrenó la segunda temporada de Pedro el escamoso, y la verdad ha sido un éxito total en rating. Los números que logró durante la primera semana, fueron sorprendentes. Esto ha demostrado la gran popularidad que tiene esta novela entre el público colombiano. Sin embargo, tras más de 20 años del estreno de la primera temporada, muchos se han preguntado bastante sobre el regreso de esta historia. Si bien es cierto que Miguel Varoni sigue al frente de su papel, hubo un gran cambio en parte del elenco. Muchos han querido saber el porqué cambiaron a Carlos Kajú para que Carlos Torres le diera vida a Pedrito Jr.

Por esta razón es que Carlos Torres le dio vida a Pedritro Jr en Pedro el escamoso

Ver el cambio de Pedrito Jr impactó a muchos. Muchos recordaban al pequeño hijo de Pedro Coral con una apariencia muy diferente a la actual. Sin embargo, el cambio se hizo y tomó a más de uno por sorpresa. Fue así como desde el casting de la telenovela, ingresó Carlos Torres como este personaje en Pedro el Escamoso. Aunque hace poco el actor subió un video donde iba a revelar el porqué de esta decisión, finalmente todo fue una broma. Sin embargo, quien sí habló en algún momento sobre este tema, fue Carlos Kajú, el joven que le dio vida a Pedrito Jr en la primera temporada.

Si bien es cierto que Kajú siguió dedicado a la actuación, no logró brillar como se esperaba. Esto no quiere decir que no tenga talento, sino que las oportunidades para él, no han sido tantas. Ahora bien, en algún momento, el actor habló sobre la posibilidad de una segunda temporada. Confesó que sería muy difícil que él llegase a ser escogido nuevamente para su papel en Pedro el escamoso. La razón de esta decisión sería su apariencia física. Quienes no lo han visto en redes sociales, Kajú luce aún bastante joven y la idea para esta nueva entrega era que se viese mayor.

Esta pudo haber sido una de las razones principales para que llamaran a Carlos Torres. Ciertamente, el actor ha hecho un gran papel y muchos han aplaudido lo que ha hecho. Eso sí, la gente no olvida lo hecho por el primer Pedrito Jr, pues sin duda, fue un excelente trabajo el de Kajú. Además, él hoy solo recuerda con cariño aquella oportunidad.

