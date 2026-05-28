- La urgencia de Luis Díaz: arreglarse la sonrisa para su primer Mundial

El guajiro llegó a Barranquilla antes de concentrarse con Colombia y visitó al odontólogo que lleva años cuidando su sonrisa

Estamos a menos de un mes de que arranque la cita orbital más importante del fútbol: el Mundial de 2026. Mientras las selecciones ultiman detalles y los jugadores empiezan a aterrizar en sus países para sumarse a las concentraciones, algunas de las grandes figuras de la Selección Colombia ya están de regreso en el país. Entre ellas aparece Luis Díaz, quien viene de firmar una temporada brillante en Alemania y que hoy carga sobre sus hombros gran parte de la ilusión de la ‘tricolor’.

El guajiro llegó al país tras una exigente campaña en Europa, donde prácticamente no tuvo descanso entre partidos, viajes y compromisos internacionales. Sin embargo, antes de pensar completamente en la concentración de la Selección Colombia, “Lucho” decidió hacer una parada muy especial y bastante inesperada: visitar al hombre que lleva años cuidando una de sus herramientas más importantes fuera de la cancha, su sonrisa.

Y es que detrás de la sonrisa del jugador hay un personaje bastante reconocido en la Costa Caribe. Se trata de Daniel Zabaleta, CEO de Sonrisa Italiana, una clínica odontológica con sede principal en Barranquilla y que se ha convertido en una de las favoritas de artistas, influenciadores y futbolistas del país. Pero además de su reconocimiento en el mundo de la estética dental, Daniel también es conocido por ser sobrino del fallecido cantante Diomedes Díaz.

El trabajito que le hicieron a Luis Díaz antes del Mundial 2026

Fue justamente allí donde Luis Díaz apareció apenas aterrizó en Colombia. Según se pudo conocer, el atacante acudió para realizarse algunos retoques estéticos y ajustes en su sonrisa antes de iniciar oficialmente la concentración con la Selección Colombia de cara al Mundial 2026.

La clínica de Daniel Zabaleta se ha hecho famosa por procedimientos como carillas, implantes, blanqueamientos dentales, rehabilitación oral e incluso la instalación de diamantes dentales, conocidos popularmente como “grillz”. Todo esto apoyado en tecnología de última generación y tratamientos personalizados, algo que habría conquistado al futbolista desde hace varios años.

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De hecho, la relación entre ambos es tan cercana que fue el propio Zabaleta quien le diseñó a Luis Díaz unos exclusivos grillz de diamantes para su matrimonio con Geraldine Ponce, un detalle que dejó ver la confianza que existe entre el jugador y el odontólogo barranquillero.

Curiosamente, Daniel Zabaleta también tiene una historia bastante ligada al mundo del espectáculo. En diferentes ocasiones ha contado que recibió apoyo de su tío, Diomedes Díaz, para abrirse camino profesionalmente y construir poco a poco la marca que hoy lidera.

Lo cierto es que, antes de ponerse la camiseta de la Selección Colombia y asumir la presión de disputar su primer Mundial como gran estrella del equipo, Luis Díaz quiso ponerse “a punto” incluso en lo estético. Seguramente, durante la cita orbital, al guajiro se le verá celebrando goles y asistencias con esa sonrisa que hoy también lleva el sello del barranquillero Daniel Zabaleta.

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