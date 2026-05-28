Las denuncias contra Gabriel Meluk por presunto acoso que salieron a la luz tras ser despedido de El Tiempo

Jineth Bedoya confirmó que en 2019 remitió a Recursos Humanos seis quejas contra el periodista por presuntas conductas indebidas contra compañeras de trabajo

La salida de Gabriel Meluk de la casa editorial El Tiempo aparece rodeada de nuevas revelaciones luego de que varias periodistas relataran presuntos episodios de acoso ocurridos dentro de la redacción durante los últimos años.

Aunque el periodista deportivo informó el 27 de mayo que su desvinculación obedecía a un proceso de “recorte y reestructuración”, testimonios recopilados por la revista Raya señalan que días antes de su salida se discutieron denuncias internas relacionadas con su comportamiento hacia trabajadoras del medio.

Meluk, quien permaneció 32 años vinculado al diario y dirigió durante 22 años la sección de Deportes, publicó un mensaje en su cuenta de X anunciando el final de su relación laboral con el periódico. El hecho generó reacciones en el ámbito periodístico y deportivo debido a que su salida ocurrió a pocas semanas del inicio del Mundial de Fútbol de 2026, cobertura en la que había participado de manera continua durante tres décadas.

Hoy fue mi último dia como periodista de @ELTIEMPO. La compañía acaba de informarme que por recorte y reestructuración tomaron esa decisión. Un saludo para todos. — Gabriel Meluk (@MelukLeCuenta) May 27, 2026

En contexto: Por qué El Tiempo sacó a su director de deportes que llevaba más de 30 años en el periódico

Denuncias internas por presunto acoso de Gabriel Meluk habrían sido conocidas desde 2019

De acuerdo con los testimonios conocidos, las denuncias habrían tomado fuerza tras dos reuniones convocadas los días 13 y 14 de mayo por Jineth Bedoya, editora de Género de El Tiempo. Los encuentros estuvieron dirigidos exclusivamente a mujeres periodistas de la redacción y, según la convocatoria enviada por correo interno, buscaban “promover entornos de trabajo seguros y libres de violencia”.

Durante una de esas reuniones, Bedoya informó que en 2019 había remitido a Recursos Humanos un informe con seis quejas relacionadas con presuntas conductas de acoso atribuidas a Meluk. Según asistentes al encuentro, también explicó que recientemente recibió la instrucción de elaborar un nuevo informe interno sobre casos de acoso dentro del medio.

Las periodistas asistentes fueron invitadas a consignar sus experiencias en tarjetas, incluso de forma anónima. Algunas decidieron intervenir públicamente durante la reunión y relatar situaciones que, según sus versiones, ocurrieron entre 2019 y 2022.

“Me tocó la pierna”: periodista de El Tiempo sobre Meluk

Una expracticante del diario aseguró que los comportamientos comenzaron cuando ingresó al periódico en 2019. Según su relato, el entonces editor deportivo realizaba acercamientos físicos reiterados, comentarios sobre su apariencia y contactos que ella calificó como no consentidos. La periodista afirmó además que durante una asignación temporal en la sección de Deportes, Meluk habría aprovechado una revisión editorial para tocarle la pierna mientras estaban solos en su puesto de trabajo.

Otra periodista relató un episodio ocurrido a finales de 2020, cuando iniciaba su práctica profesional. Según su testimonio, Meluk la abordó en un pasillo de la redacción y durante el saludo habría realizado tocamientos indebidos. La reportera también aseguró que posteriormente sintió restricciones para participar en algunas coberturas especiales.

Los relatos conocidos incluyen además testimonios de exredactoras de distintas áreas del medio y de City TV, canal perteneciente a la misma casa editorial. Varias coincidieron en describir comportamientos relacionados con saludos invasivos, comentarios personales y acercamientos físicos incómodos.

Algunas periodistas afirmaron que las advertencias sobre el comportamiento de Meluk eran frecuentes entre trabajadores de la redacción, especialmente hacia practicantes y nuevas integrantes del equipo periodístico.

¿Quién es Gabriel Meluk?

Gabriel Meluk es uno de los nombres más reconocidos del periodismo deportivo colombiano. Además de su trayectoria en El Tiempo, participó en programas de radio y televisión y recibió en dos oportunidades el Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar. En 2023 obtuvo además un reconocimiento del jurado en la categoría de Opinión y Análisis.

Consultado por Raya sobre las denuncias conocidas en los últimos días, el periodista reiteró que su salida correspondió a una reestructuración interna y evitó pronunciarse sobre los señalamientos de presunto acoso. Hasta el cierre de las publicaciones conocidas, El Tiempo no había emitido un pronunciamiento oficial sobre las denuncias ni sobre la salida del editor deportivo.

Anuncios.

Anuncios..