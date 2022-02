La única mujer que engañó al Estafador de Tinder

.Publicidad.

Durante ocho años Shimon Hayut usó varios nombres falsos para robarles más de 10 millones de dólares a toda aquella que cayera en sus garras. Netflix se encargó de ponerlo en evidencia y ahora su caso está en el ojo público de todo el mundo. Después de demostrar que era guapo, millonario y poderoso, pues decía que pertenecía a una familia de dueños de diamantes, ninguna podía decirle que no; las enamoraba como si fuera un príncipe azul y luego ponía en ejecución el plan que terminaba endeudando a cada mujer con la que se involucraba. Al parecer Valeria Calpanchay fue una de las pocas, por no decir que la única, que no cayó en la trampa del estafador.

La argentina de 29 años, residente en Alemania, contó al medio británico The Mirror, su historia con el estafador que también conoció por Tinder en el 2018. Se conocieron en Múnich luego de sentirse atraída por su belleza y la pasión que ambos compartían: viajar. La curiosidad le ganó e hizo ‘Match’ con el hombre, desde el primer momento se hablaron por WhatsApp y Valeria tenía pocas sospechas sobre él y su fortuna. “Recuerdo que nos sentamos durante cinco minutos y luego sugirió que fuéramos a otro lugar porque no le gustaba el menú. Luego fuimos a una tienda de cigarros elegante porque quería fumar uno. Después de eso fuimos a un centro comercial, donde finalmente nos sentamos en un café, que también parecía un lugar caro”.

Además de evadir las preguntas de Valeria sobre su vida personal y pasado, le alarmó que tuviera dos celulares de los cuales respondió varias llamadas sospechosas mientas estaban en su primera cita. Durante casi una hora le hablaba de otras mujeres y hasta le mostraba fotos íntimas de ellas. Cuando su cita finalizó el hombre la invitó a una fiesta privada a la que ella se negó. Valeria decidió seguir su instinto y confirmó sus sospechas cuando la historia del Estafador de Tinder salió a la luz.

