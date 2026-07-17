- En Washington sellaron la reactivación de las relaciones con Israel después de 2 años de ruptura

En medio del viaje de Omar Bula Escobar, futuro ministro de relaciones exteriores, en Washington se consolidó alianzas con varios países. Uno de los contactos que logró alcanzar fue con el Ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar. La razón del acercamiento de los emisarios es la posición del futuro presidente de Colombia, Abelardo de La Espriella, con Israel.

De La Espriella ya anunció un giro total en la política exterior hacia Israel, que se materializaría a partir del próximo 7 agosto. Aunque de momento se habla de una posible modernización de los helicópteros Arpía y otras aeronaves, la retoma de la fabricación del fusil Galil, la reubicación de la embajada de Colombia a Jerusalén, él retiró del apoyo de Colombia a la demanda de Sudafrica , el restablecimiento de un embajador colombiano en Israel. y la modernización del sistema de vigilancia Puma. De parte de Israel se quitaría el requisito de la visa a los colombianos y se regresaría la asesoría militar.

La última embajadora en el país de medio oriente fue Margarita E. Manjarrez Herrera. La funcionaria asumió el cargo en Israel en febrero de 2020 y su misión terminó a mediados de 2024. Se la nombró por ser una funcionaria de carrera, llegó al servicio en 1991, y por tener un perfil idóneo, al haberse desempeñado en cargos directivos dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, incluyendo la Dirección de Asuntos Migratorios y Consulares, y fue cónsul en ciudades como Berlín y Nueva York.

Colombia escogió poner la embajada en Tel Aviv primero que Jerusalén para mantener una posición central en el conflicto

La representante Manjarrez fue la primera mujer en ser embajadora en Israel; no obstante, debió regresar al país en noviembre de 2023. Petro ordenó un llamado a consultas tras la ofensiva de Israel a la franja de Gaza, una acción militar que fue la respuesta a un ataque organizado por Hamás el 7 de octubre de 2023.

Meses después en mayo de 2024 la diplomática debió regresar definitivamente por el cierre oficial de la embajada colombiana en Tel Aviv. Entre otras acciones ordenadas, el gobierno Petro ordenó medidas como la suspensión de compras militares y se impulsó un respaldo a la demanda interpuesta por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por un presunto genocidio.

Con el nuevo presidente la relación entre Colombia e Israel se espera que vuelva a niveles parecidos a los manejados en los años 2020 y 2021 donde se mantuvo una relación especial. Los hitos de ese periodo fueron: la entrada en vigor del TLC Colombia e Israel, la apertura de la Cámara de Comercio Colombia- Isarelí y el fortalecimiento de los acuerdos de defensa y seguridad.

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