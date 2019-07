La traición de los españoles del Movistar a Nairo Quintana en el Tour de Francia

Los problemas arrancaron a finales del 2017 con la contratación del siempre complicado Mikel Landa. A Nairo no le perdonaron no ganar el Giro de ese año y tener una pobre participación en el Tour. Hasta ese momento Quintana había logrado lo que pocos habían hecho: ocho podios consecutivos en Grandes Vueltasy dos victorias. Pero nada de esto importó. Los españoles que ponían la plata necesitaban impulsar una figura nacional. Después del retiro de Contador, de Purito Rodriguez, el ciclismo español estaba huérfano. A Nairo eso de compartir liderato lo enfurecía.

Entre el 2018 y el 2019 Movistar no ha ganado nada, nunca le sirvió la estrategia de tener dos y hasta tres líderes. A Nairo lo dejaron solo. La traición comenzó desde la misma preparación. José Luis Arrieta no le dedicaba las mismas horas a su pupilo colombiano. Toda la atención se centraba en Landa, un ciclista que a sus 29 años, a pesar de su calidad, nunca ganó nada. Nairo en el 2018 hizo un buen Tour. Ganó una etapa e iba quinto en la general antes de sufrir una caída, una caída que le quitó toda posibilidad y lo dejó 10 en la general. Sin embargo ya desde enero de este año le dejaron claro al boyacense que no iba a ser renovado. Ya tienen en remojo a Enric Mas, el jovencito de 22 años que es el actual subcampeón de la Vuelta a España, quien será el próximo líder de la escuadra.

Las malas sensaciones empezaron después del Giro cuando sorpresivamente Landa, después de su participación en el Giro, anunció que también correría –como líder- el Tour. En España desde los aficionados hasta el periodismo se dedicaron a una campaña de desprestigio contra Quintana. Le decían que estaba quemado, que ya no tenía los galones ni la calidad para ser líder, qué eso se lo merecía Landa.

La etapa del Tourmalet mostró hasta qué punto el Movistar desprecia a Nairo. El boyacense, desde las primeras rampas, venía ahogado. Sin embargo al frente del lote se pusieron Andrey Amador y Valverde. Querían tocar a Allaphillipe, el líder francés, pero el primero que cayó fue Nairo. En pleno desfallecimiento el único que le dio una mano a su líder fue Marc Soler. En el lote de adelante se quedaron Valverde y Landa. Apenas llegó a meta Valverde hizo una declaración de pésimo talante contra el colombiano “Hemos llevado el mando de la carrera y lo hemos intentado, pero Nairo no estaba bien, cosa que no sabíamos porque no ha dicho nada. No sé qué ha pasado, preguntárselo a él ahora cuando venga”

Que a los 29 años Nairo ya no tenga fuerzas solo tiene una explicación científica: la explotación y la presión en la que los españoles Movistar han llevado a Nairo Quintana, encandenandole una serie interminable de Grandes Vueltas. Lo quemaron. Sin embargo Nairo lo ha dado todo y es el mejor ciclista latinoamericano de la Historia. En el Arkea, el equipo francés con el que correrá a partir de la próxima temporada, tendrá el amor y la confianza que necesitan los campeones.