La pelea entre dos grandes que manejan la marca Rey, los condimentos y el tradicional jabón azul

La tradicional empresa de condimentos que lleva 80 años de fundada no logró detener el registro de Reina, la nueva marca de la poderosa Dersa

Cuando Marta Lucía Munive Ribón, intentó registrar el apelativo: Rocío Reina R para la empresa Dersa Detergentes Ltda propiedad de la familia Haime Gutt, debió superar un obstáculo. La tradicional empresa de condimentos El Rey de los hermanos Baños Cardozo se opuso a la aprobación del nombre. Para la reconocida firma sus productos podían verse perjudicados con la llegada al mercado del nuevo negocio. Por la diferencia de opiniones debió entrar a la escena la Superintendencia de Industria y Comercio, hoy bajo la dirección de Cielo Rusinque.

El pleito por el visto bueno

(Marca opositora)

Para los abogados de Andrés Gutiérrez Duran, el gerente general del Rey, no se debía aprobar la solicitud porqué la palabra Reina es el femenino de la palabra Rey, es decir, puede verse como un derivado. Según los juristas, por relacionarse los vocablos rey y reina, los clientes podían confundirse al existir un parecido ortográfico, fonético y conceptual. En efecto, al generarse la unión inconsciente, los usuarios podrían asociar la Fábrica De Especias y Productos El Rey, más conocido como El Rey, con la nueva marca. Cuando no es el caso, son negocios independientes entre sí y sus dueños no se relacionan de ninguna manera.

En respuesta a los motivos, los trabajadores de Dersa junto con sus abogados señalaron que existen las suficientes diferencias, entre los signos, los colores en los diseños y eslóganes entre las sociedades como para evitar cualquier error entre los usuarios.

Una vez los funcionarios de la Superindustria escucharon las partes pasaron a dar un veredicto.

La decisión del ente de gobierno

Para la SIC no hay riesgo de confusión ni de asociación entre los apelativos. En consecuencia, se dio la aprobación de eslogan Rocío Reina R. Con el visto bueno, la marca podría entrar al mercado de los detergentes. Para la Fábrica De Especias y Productos es otra derrota dentro de su historial. En 2024 tuvieron varias perdidas cuando alegaron propiedad intelectual, El Rey fracasó contra Buffalo King, perdió contra Honey Lady, no logró nada contra Reyes Café entre otros casos. El rey no le va bien cuando defiende su nombre.

El Rey si bien es una empresa con mucha tradición en el país, la creó Rafael Baños en 1940. Para la época solo vendían color, comino y laurel, sin olvidar que la fábrica era una casa en Bogotá. Con el tiempo se expandió y se convirtió en una organización con bastante fama alrededor del país, la base de su éxito fue lograr entrar a la mayor cantidad de tiendas y supermercados posibles. Sin embargo, la familia de los fundadores, los Cardozo, estuvieron enredados en un pleito por posibles manejos administrativos dentro de la dirección.

La disputa por lo menos duro desde el 2015 al 2020, si se miran los registros públicos. Sin embargo, las consecuencias de la pugna de esos años aún hacen eco.

