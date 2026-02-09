El socialista Antonio Seguro arrasó a la extrema derecha en los comicios y sucederá al conservador Marcelo Rebelo de Sousa, en el cargo desde hace diez años

Portugal celebró la segunda vuelta de las elecciones presidenciales este domingo 8 de febrero. Los resultados arrojaron como claro ganador al exministro socialista António José Seguro, quien derrotó al ultraderechista André Ventura (Chega) con el 66,14% de los votos y será el sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el cargo.

Con un perfil moderado y acercándose a los votantes de derecha, Seguro obtiene una significativa victoria después de regresar a la política tras más de una década. Además le devuelve a los socialistas -que recibieron un duro golpe en las legislativas, saliendo terceros- el lugar en el Palácio de Belém, 20 años después de la salida de Jorge Sampaio.

Seguro, con pasado como parlamentario europeo, fue secretario general del Partido Socialista (PS), espacio que encabezó entre 2011 y 2014.

Tras pronunciarse como independiente y pese a enfrentar resistencia a su candidatura en el seno socialista, Seguro recibió el respaldo del partido y también de figuras relevantes de centroderecha que quedaron fuera de la contienda tras la primera vuelta.

Luego de alejarse del mundo político y dedicarse plenamente a ser docente de Teoría del Estado y Pensamiento Político Social, a sus 63 años retornó con una contundente victoria.

Aunque el PS no ha dudado en celebrar, el triunfo es más bien personal, considerando que las candidaturas presidenciales en Portugal son transversales a las fuerzas políticas y que Seguro no contó en un primer momento con el apoyo de los socialistas.

Seguro: "Los vencedores son los portugueses y la democracia"

El líder del ultraderechista Chega, André Ventura, salió rápidamente a reconocer la derrota ante los micrófonos. "Parece que no he conseguido hacer lo que me proponía, que era vencer en estas elecciones, apuntó, aunque destacó el ascenso de su formación que, para él, ahora "lidera la derecha" y va a gobernar "pronto" en Portugal.

A su turno, Seguro destacó que "los vencedores de esta noche son los portugueses y la democracia".

"Acepto con mucha humildad, enorme emoción y la confianza que los portugueses me acaban de confiar ser presidente de la república, el presidente de todos, todos, todos los portugueses", aseveró en un discurso en el auditorio de Caldas da Rainha, donde reside y pasó la jornada electoral.

También, pese a las diferencias, tendió la mano a Ventura y lo animó a dejar de ser adversarios y trabajar "por un Portugal más desarrollado y más justo".

Más de once millones de ciudadanos estaban convocados a emitir su sufragio en un contexto incómodo por las inclemencias climáticas que se extienden hace dos semanas y las inundaciones que provocaron en distintos puntos del país.

El mal clima de las últimas horas obligó a algunas zonas golpeadas a retrasar los comicios por una semana, afectando a 36.852 electores.

El mandatario recordó a los damnificados por las inundaciones, prometió visitar las zonas afectadas y remarcó que "hay mucho trabajo por hacer, necesitamos un país preparado, no un país sorprendido, tenemos que ser mejores en la organización que en la improvisación".

La centroderecha, abierta a trabajar con Seguro

El primer ministro portugués, Luís Montenegro, aseveró que su administración cooperará "de forma positiva y constructiva" con el flamante presidente del país.

"El Gobierno va a continuar gobernando en lo que le compete, va a seguir cooperando de forma positiva y constructiva con la Presidencia de la República, como hicimos con el actual presidente", afirmó Montenegro ante los medios.

El premier también aseguró que, por lo que conoce a Seguro, sabe con certeza que "no será difícil" tener una relación sana y productiva.

Seguro le ratificó, como había hecho en campaña, que mantendrá "lealtad institucional" con el Ejecutivo y prometió que "no seré opositor, sino exigencia". Su apuesta por la estabilidad, añadió, será "un medio para garantizar las condiciones de gobernabilidad, nunca un fin para mantener todo igual".

En ese sentido, instó a que "terminado un ciclo electoral de tres elecciones y cuatro idas a las urnas en apenas nueve meses", Portugal cuenta con "una oportunidad única para que los partidos políticos, el Parlamento y el Gobierno encuentren soluciones duraderas para resolver los graves problemas que enfrentamos en sanidad, acceso a la vivienda, en la creación de oportunidades para los jóvenes...".

Por su parte, el presidente saliente, Rebelo de Sousa, comunicó que recibirá el lunes al ganador de las elecciones para empezar a preparar la transición en la Jefatura de Estado.

Tal como indicó un comunicado publicado en la página web del mandatario, hubo comunicación telefónica con Seguro para felicitarlo por la victoria.

El rol del presidente en Portugal es mayormente simbólico, sin una influencia directa en la administración ejecutiva, la cual queda en manos del primer ministro. Sin embargo, pese a no ser tradicionalmente una figura que presione en el parlamento, si tiene la potestad de vetar leyes promulgadas en el hemiciclo. Por último, pero no menos relevante, tiene la capacidad para disolver el parlamento y convocar elecciones anticipadas.

