- La startup que le apostó a financiar paneles solares a casas y pequeñas empresas y logró asociarse con Amarilo

Rocasol, una startup colombiana de tecnología limpia y servicios financieros, ha roto la barrera de capital que tradicionalmente limita a los hogares y pequeñas y medianas empresas (pymes) para implementar soluciones solares. Su modelo de negocio incluye un esquema de cero desembolsos de capital propio por parte del cliente, atacando directamente el principal escollo de entrada a los paneles fotovoltaicos.

Este enfoque ha logrado consolidarse con éxito al identificar un nicho de mercado desatendido por los grandes inversionistas, quienes suelen concentrarse en minigranjas de entre 100 kW y 5 MW y ha experimentado un auge en Colombia, en los últimos años. La apuesta de Rocasol es a un crecimiento similar en instalaciones residenciales y comerciales, debido a la caída sustancial en los costos de la tecnología, la rápida electrificación de vehículos, el aumento de las tarifas de energía y la creciente búsqueda de seguridad energética.

Orígenes, aprendizaje y pivote estratégico hacia las finanzas

La empresa fue fundada en 2020 por Santiago Rodríguez y Martín Carbonell, dos recién egresados de la Universidad de los Andes que apostaron por un emprendimiento en autogeneración solar. Santiago, administrador de empresas, es el director ejecutivo o CEO, encargado de la dirección general, comercial y la visión estratégica de la compañía; y Martín, ingeniero industrial está enfocado en la estructuración del producto, las operaciones e iniciativas de sostenibilidad.

Rocasol atiende especialmente a viviendas de estratos 3 en adelante y Pymes, masificando el acceso a la energía solar

Durante sus primeros dos años de operación, se enfocaron en instalar directamente los paneles en viviendas y pequeños negocios. Estos primeros proyectos le permitieron aprender del negocio, financiando errores de su propio bolsillo mientras dominaban tanto la tecnología como la logística, pero lo más importante, fue que descubrieron que el verdadero cuello de botella del negocio no residía en la tecnología, sino en la falta de crédito para estos proyectos por parte de la banca tradicional.

El sector bancario colombiano no está diseñado para financiar este tipo de proyectos que no producen ganancias sino ahorro en gastos. Su modelo operativo requiere de trámites de varios meses para evaluar o desembolsar recursos, en contravía con clientes que deben decidir ágilmente los compromisos a asumir entre diferentes alternativas de proyectos.

Decidieron, como es normal en los emprendimientos, levantar su propio capital mediante una primera ronda de inversión con familiares y amigos. Con estos recursos a principios de 2022, la startup dio un giro estratégico fundamental: abandonó su rol como empresa instaladora para convertirse en la plataforma que conecta directamente a clientes, financiadores e instaladores.

De este modo, sus antiguos competidores —las firmas instaladoras— pasaron a ser aliados que les remiten proyectos que requieren estructuración financiera. Sin embargo, la demanda por financiación de proyectos fue tal, que rápidamente superaron el capital disponible.

Cinco meses después, se sumó al equipo Juan Pablo Michelsen, exvicepresidente financiero y administrativo de Banco Itaú Corpbanca en Colombia para liderar la arquitectura financiera y la estructuración de vehículos de inversión. Rocasol diseña actualmente esquemas de crédito y leasing a plazos de hasta 120 meses que cubren entre el 10 % y el 100 % del costo de la infraestructura solar.

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Alianzas institucionales de gran escala: Skandia, Amarilo y Primax

Luego de tres años de negociaciones, en diciembre de 2025 Rocasol aseguró un compromiso de inversión por $30.000 millones de pesos con la administradora de fondos Skandia para implementar más de 400 sistemas de autogeneración solar en más de 20 ciudades del país. Este acuerdo proyecta generar más de 9,3 millones de kilovatios-hora (kWh) de energía limpia anuales, traduciéndose en ahorros de hasta el 90 % en las facturas de luz o en más de $9.600 millones de pesos acumulados.

Cabe destacar que estas 400 instalaciones representan apenas el 26 % de las solicitudes recibidas por la compañía en las principales ciudades, una demanda que se incrementa de la mano del estrés operativo del Sistema Interconectado Nacional, cuyo consumo ha registrado crecimientos interanuales superiores al 6 %, y que además proyecta riesgos de abastecimiento para los próximos años.

Paralelamente, la firma cerró importantes acuerdos en los sectores comercial e inmobiliario. En el sector minorista de combustibles, selló un acuerdo con la red de estaciones de servicio Primax (controladas por el Grupo Terra del empresario hondureño Fredy Nasser). Tras una fase de prueba con tres estaciones entregadas a tiempo y bajo presupuesto, Rocasol fue elegida para desarrollar cerca del 50 % de un nuevo paquete de proyectos fotovoltaicos en Bogotá, Cali, Chía y Barranquilla. Estas soluciones permiten a las estaciones reducir hasta un 95 % el costo de la factura eléctrica operativa y asegurar continuidad operativa frente a eventuales racionamientos.

En el sector constructor, tras cuatro años de trabajo conjunto y 122 reuniones con la constructora Amarilo, inicialmente para implementar soluciones en viviendas de interés social (VIS), en febrero de 2026 formalizaron una empresa conjunta (joint venture) para desarrollar alrededor de 41 megavatios pico (MWp) distribuidos en más de 318 proyectos a 15 años, involucrando una inversión estimada de $145.000 millones de pesos. Iniciando con un piloto de 12 proyectos, la alianza abarca VIS, desarrollos no VIS y áreas comunes.

El acuerdo entre ambas empresas contempla la instalación de más de 58.500 paneles solares que generarán conjuntamente más de 49 millones de kilovatios-hora anuales de energía renovables

El acuerdo proyecta reducir 8.800 toneladas de CO2 al año y generar ahorros acumulados por más de $1,3 billones de pesos en 25 años para los copropietarios. Aunque arrancó como un acuerdo exclusivo, la iniciativa se ha abierto a otros desarrolladores aliados de Amarilo.

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Estructura operativa, tecnología y visión de impacto

En la actualidad, Rocasol actúa como estructurador financiero para más de 70 compañías instaladoras en el 70 % del territorio. Su modelo técnico prescinde del uso de baterías de almacenamiento, lo que reduce drásticamente los costos e incrementa la accesibilidad financiera; la energía sobrante durante el día se inyecta al Sistema Eléctrico Nacional y se toma de la red durante la noche.

Para la provisión de equipos, la startup subcontrata la importación con firmas especializadas. La totalidad de los paneles solares son fabricados en China, ya sea por productores chinos o internacionales, pero clasificados en la categoría Tier 1 (de acuerdo con BloombergNEF) por su solidez financiera, lo que mitiga el riesgo de respaldo en las garantías de producción a 25 o 30 años.

Con una nómina directa de 13 personas apoyadas en herramientas de inteligencia artificial para sus procesos de gestión, la compañía mantiene una alta tasa de colocación en los sectores residencial, comercial e industrial, participando activamente en los escenarios gremiales de la ANDI y SER Colombia.

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